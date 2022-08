Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van China tot Frankrijk: zo ziet de droogte er wereldwijd uit

Droogte: het is niet alleen in Nederland een probleem. Sterker nog, uit een rapport van The Global Drought Observatory blijkt dat Europa met de ergste droogte ooit kampt. Maar ook buiten Europa zien bewoners hoe hun rivieren steeds lager komen te staan en wat voor impact het heeft op de omgeving. Door de droogte ontstaan er meerdere bosbranden, verdrogen planten en bloemen en mislukt de oogst voor boeren.

In ons eigen land is de droogte in het zuiden en oosten het ergst. Volgens meteoroloog Jaco van Wezel heeft dat te maken met de grondsoort en de hoogte van het landschap in combinatie met een kleinere hoeveelheid regen die er valt. „Door de hoge ligging en de zandgronden droogt het landschap veel sneller uit dan in bijvoorbeeld het Groene Hart”, vertelt Van Wezel.

Een plek waar het watertekort goed zichtbaar is in Nederland, is bij plekken aan de Rijn en de Waal. Begin augustus kwamen dronefoto’s naar buiten van droog gevallen woonboten in de Waal nabij Beneden-Leeuwen. Het water in de rivier staat extreem laag, wat hinder voor het scheepvaartverkeer oplevert.

Zo ziet de droogte er wereldwijd uit

Frankrijk

Frankrijk ervaart een recorddroogte en vecht tegen enorme bosbranden. Op de foto’s hieronder zie je voetgangers wandelen langs de opgedroogde rivier La Savoureuse in Belfort, Oost-Frankrijk, genomen op 12 augustus 2022. De andere foto toont het meer van Serre-Ponçon, waar het waterpeil zo’n 14 meter is gedaald als gevolg van de droogte.

Droogte in Hongarije

Ook Hongarije kampt met een groot tekort aan water. Deze foto’s zijn gemaakt met een drone en tonen de droog gelegen boten op het Velencei-meer in Gardony op 17 augustus 2022. Door de aanhoudende hitte en extreme droogte staat het waterpeil van het meer op 55 centimeter. Dat is 8 centimeter onder het ooit gemeten laagste niveau van 63 centimeter.

Oostenrijk

Eén van de zwembaden in de thermen van Bad Fischau, 50 kilometer ten zuiden van Wenen, is opgedroogd als gevolg van de droogte door klimaatverandering.

Droogte in China

Ook China kampt met een groot watertekort. Een plek waar dit goed tot uiting komt, is in Chongqing, waar bewoners over de uitgedroogde Jialing-rivier kunnen lopen. China ervaart de ernstigste droogte en langste hittegolf in decennia. Op 18 augustus kondigde het land voor het eerst in negen jaar een landelijke droogtewaarschuwing aan. Het weekend daarop was er tevens sprake van een hittegolf met ‘code rood’. China zet alles op alles om aan meer water te komen en gaat nu zelfs eigen regen maken. Dat doen ze door de wolken te manipuleren, meldt RTL Nieuws.

Irak

De droogte is in Irak al langer een probleem. Meer dan honderdduizend mensen hebben sinds 2005 het noorden van het land verlaten vanwege een tekort aan water. Door droogte en het vele gebruik van waterputten zijn waterhoudende grondlagen opgedroogd of weggezakt. Hierdoor is het aantal ondergrondse aquaducten, in het Arabisch qanat genoemd, in vier jaar tijd met 70 procent afgenomen.