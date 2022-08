Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geraldine Kemper heeft geleerd van ophef LINDA.-cover: ‘Zelfreflectie’

Geraldine Kemper heeft geleerd van de ophef die vorige week is ontstaan over de cover van het tijdschrift LINDA.. De presentatrice, een van de modellen die met ontbloot bovenlijf op de omslag staat, ziet de commotie over de weinig „inclusieve” foto als een „goed zelfreflectiemoment”.

Kemper staat samen met andere BN’ers als Gaby Blaaser, Fockeline Ouwerkerk, Joy Delima en Lauren Verster op de cover van het blad. Online kwam er kritiek omdat mensen vonden dat de modellen niet divers en inclusief genoeg waren.In het themanummer van LINDA, dat de naam Tits ‘R’ us kreeg, wordt er gepleit voor de normalisering van vrouwenborsten in plaats van seksualisering. Op de cover van het blad bedekken de vrouwen de borsten met hun handen, omdat de foto anders niet op social media zou mogen.

Geraldine Kemper snapt ophef LINDA.-cover

Volgens critici is de cover niet inclusief genoeg, omdat er alleen slanke vrouwen te zien zijn. Zo schrijft schrijver Carmen Felix onder de coveronthulling op Instagram in een reactie: „Leuk statement, maar is er nou niemand die tijdens de voorbereiding van deze shoot dacht ‘oh ja, misschien ook een oude, een dikke, een beschadigde en een slappe tiet erbij doen? Naast alle perfecte, kleine, slanke, niks-aan-de-hand-tietjes?’ – pijnlijk.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De presentatrice liet toen al gelijk weten de reacties te begrijpen. Kemper voegt daar vandaag in een gesprek met Renze Klamer op NPO Radio 1 aan toe dat ze ervan heeft geleerd en beseft dat ze als „covermodel” best iets mag eisen over wie er naast haar staan. „Daar heb ik van geleerd”, zegt ze. „Het is goed dat er een gesprek op gang is gekomen en dat we er met z’n allen van hebben geleerd.”

‘Het is nog goed divers’

Ook hoofdredacteur Karin Swerink van LINDA heeft al eerder begrip getoond op de kritiek. In Spraakmakers, een programma van KRO-NCRV, liet Swerink weten goed te luisteren naar alle reacties. „Als ik naar de cover kijk snap ik ook wel wat men bedoelt, naast alle enthousiaste reacties, hartjes en applaus wat we krijgen. We hebben invloed op de vrouwen die we vragen, maar ik heb geen invloed op de vrouwen die wel of geen ‘ja’ zeggen. Als iemand ‘nee’ zegt, dan hebben we daar respect voor. Ik ga niet iemand aan de haren trekken naar een covershoot”, legt ze uit. „Maar het is nog goed divers”, vindt ze. „In het nummer zie je heel veel verschillende borsten. Ik kan dit niet helemaal dwingen.”