Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Esmee (26) runt een high class escortservice: ‘Als escort werd ik zelf niet voorbereid, dat moest anders’

Bijzondere carrières, bijzondere verhalen: daar zijn we allemaal dol op, toch? Metro sprak daarom de ondernemende Esmee. Ondanks haar jonge leeftijd (26) runt zij sinds een jaar een goedlopende escortservice. Of veel beter: een high class escortservice. Want dat moet Eslabelle van haar zijn en dat is het. Hoe zij op haar idee kwam? Esmee was zelf een escortdame en besloot haar ervaring om te zetten in een eigen bedrijf.

Esmee opereert met Eslabelle vanuit het Noord-Hollandse Beverwijk. Zij heeft een achtergrond als maatschappelijk werker en als high class escortdame, die zag dat er in haar branche ruimte voor verbetering was. Ze werd als het ware in het diepe gegooid en moest alles zelf uitvinden. Dus: Eslabelle moest er komen, waarbij de voor haar werkende dames gelouterd en goed voorbereid hun werk kunnen doen. Of hun lucratieve hobby misschien wel: het bijzondere aan Esmees bedrijf is namelijk dat er alleen vrouwen mogen werken die er een studie of een baan naast hebben. Anders gaat het feest niet door.

📳 Even bellen met Metro sprak de goedlachse en open Esmee deze week via een videoverbinding, nu zij met Eslabelle precies een jaar aan de weg timmert. Met haar companions, want zo noemt zij haar de dames. „Ze moeten een echte metgezel zijn.”

Esmee escort vanaf haar 21ste

Een dappere start in coronatijd, maar in een zomer met wat minder regels.

„Dat klopt en dat was maanden later wel anders. Maar laat ik niet klagen, alle ondernemers en eigenlijk iedereen had met corona te maken. Voor niemand was corona leuk.”

Je idee bestond echt uit het feit dat je zelf escortdame bent geweest toch?

„Ja, op mijn 21ste was ik toe aan wat spanning en sensatie en heb dat toen drie jaar naast mijn studie mogen doen. Ik wil gelijk zeggen dat dat met heel veel plezier was. Mensen zijn heel blij als je er bent en elke afspraak is verschillend. De diversiteit vond ik leuk, want ik kwam bij mannen maar ook bij vrouwen. In tegenstelling wat sommigen misschien denken, belandde ik alleen maar bij fijne en gezellige mensen.

Het gaat echt niet om alleen maar oude mannen die een jong meisje willen. Klanten zijn doorgaans tussen de 30 en 55 jaar. Op een gegeven moment was het voor mij wel okay, maar ik kijk er op een hele positieve manier op terug. Ik heb allemaal leuke dingen mogen beleven, zoals je dat ook in films ziet. Heb de mooiste sterrenrestaurants en -hotels van binnen gezien en ben op grote jachten geweest.”

High class kan op een andere manier

Maar toch: iets in jou zei dat de manier van werken toch anders kon en misschien wel moest.

„In elke onderneming, waar je ook werkt, zijn er dingen waarvan je denkt ‘dat zou ik anders doen’. Ik heb dat in elk geval, haha. Maar ik kreeg als escortdame te horen naar wie ik toe moest en waar het was, en succes! Dat was het. Ik was natuurlijk best jong toen ik begon en dan begint het. Wat neem je mee, wat trek je aan? Wat is de bedoeling en zijn er misschien dingen waar ik het beter niet over kan hebben? Hoe werkt het hele wereldje eigenlijk? Dat moest ik allemaal zelf uitvinden. Bij elke baan word je ingewerkt, maar in de escortwereld niet. Ik vond dus, toen ik met Eslabelle begon, dat de dames zo goed mogelijk moesten worden voorbereid. Dat ik dat niet heb gehad, vond ik jammer.”

Hoe werkt het bij jou als ‘bazin’?

„Ik heb een hele cursus ontwikkeld. Die duurt ongeveer drie uur en de vrouwen krijgen ook een boekje mee om alles nog eens terug te lezen. Alles rond het escort zijn komt natuurlijk aan bod, maar ook etiquette-vormen bijvoorbeeld. En ik vertel hoe zij netjes en verzorgd de deur uit moeten gaan. Dat moet natuurlijk niet als ordinair type zijn. Bovendien gaat het erover wat je allemaal meeneemt. Ik zeg altijd maar zo: niet iedereen past in dezelfde maat kleding en ook niet in dezelfde maat condoom. Mijn companions hebben daarom altijd zeven maten condooms bij zich. Allemaal dingen die ik vooraf ook graag had geweten.”

Escort zijn mag niet als werk voelen

Je mag alleen bij jou voor Eslabelle werken als je ook een studie of een baan hebt. Waarom is dat?

„Dit werk is best wel zwaar, ondanks dat het leuk is en je heel veel leuke dingen doet. Je probeert het je klant zo goed mogelijk naar de zin te maken en dat put je uit. Als escort zijn een full-time baan is, dan gaat het te veel op werk lijken, vind ik. En werken, daar heb je soms geen zin in. Dat hebben we allemaal.

Als dat het geval is, gaat het werk je tegenstaan. Als ik een dame bel dat ik een afspraak voor haar heb, wil ik ‘oh graag, wat leuk!’ horen. Een boeking zien de vrouwen vaak als een avondje uit. Dat enthousiasme wil ik vast blijven houden. Als mijn vrouwen afhankelijk van de escortbaan zouden zijn, dan wordt het een moetje. Dan gaat het plezier er op een gegeven moment af en heeft de klant dat door.”

Als er nou een dame bij jou aanklopt die zegt ‘Esmee, escort zijn is echt mijn passie, ik wil niets anders doen’, dan ga je daar toch niet in mee?

„Ik ben daar best streng in, ja. Alleen part-time vrouwen die af en toe een date hebben, mogen voor me werken. Dat is voor iedereen beter, dus daar wijk ik niet vanaf. Zoals gezegd heb ik het drie jaar lang heel leuk gehad, maar ook ik had weleens een avondje waarop ik liever op de bank wilde zitten dan weer beschikbaar zijn. Als je vijf of zes dagen per week alleen maar escort bent, dan kan ik me niet voorstellen dat dat goed voor je is.”

Wordt Eslabelle alleen door mannen gebeld?

„Zeker niet, dat wil ik graag benadrukken. Ik heb ook vrouwen en koppels als klanten.”

En draait het altijd om seks?

„Nee hoor, een klant mag zelf bepalen hoe hij of zij de tijd indeelt. Als zou er een spelletje Monopoly worden gespeeld, prima. Veel mensen denken dat de escort-dame alleen maar even snel langskomt. Maar daar draait het bij mijn bedrijf juist niet om. Het gaat om het vinden van een klik en die wordt bijvoorbeeld gecreëerd door eerst uit eten te gaan, een theater te bezoeken of ergens een drankje te drinken. Dan wordt de connectie gevonden en kan er natuurlijk intimiteit aan te pas komen. Maar soms vindt een klant het ook prima dat er gewoon gezelschap is. Dat iemand zegt ‘ik heb vanavond geen behoefte aan seks, maar wil wel lekker met je knuffelen’ of zo. Het kan allemaal.”

Transparantie bij Eslabelle

Als de lezer ‘high class’ ziet, zal die zich ongetwijfeld afvragen wat dat dan kost. Wat wil je daar over vertellen?

„Alles, want ik wil transparant zijn. Op mijn website kun je daarover alles vinden. Wanneer dat niet het geval zou zijn, vind ik dat raar. Als een auto koopt, staat er toch ook bij hoeveel die kost? De reiskosten staan alleen niet vermeld, want die verschillen per dame. Ik doe boekingen vanaf twee uur. Sommige klanten zeggen ‘oh, ze hoeft maar een uurtje te komen hoor’, maar dat is dus niet de bedoeling. High class is bij mij vanaf 2 uur en dan is het 700 euro. De meeste dates duren gemiddeld echter tussen de vier en vijf uur.”

Sta jij als eigenaresse van je eigen Eslabelle altijd aan?

„Ja, ik sta altijd aan. Echt áltijd. Soms is dat best vermoeiend hoor, geef ik meteen toen. Maar het is vooral mijn passie. En als je iets doet wat je heel leuk vindt, dan voelt het al veel minder als werk. Ik kan het ook overal uitoefenen, daarmee voel ik me wel een beetje bevoorrecht. De telefoonlijn staat echter elke dag van 11.00 uur ‘s morgens tot 24.00 uur ‘s avonds open. Maar het kan zijn dat een dame om 23.00 uur een boeking krijgt die tot 03.00 uur ‘s nachts duurt. Dan ben ik zeker tot die tijd wakker.

Ik bel de vrouwen namelijk altijd kort voor de date, maar ook vlak daarna. Een evaluatie vinden de dames prettig en ik vind dat belangrijk. Veel escorts houden hun werk voor zichzelf, omdat het nog altijd niet helemaal geaccepteerd is. Dan is het heel lekker als je iemand aan de telefoon hebt, waartegen je alles kunt vertellen. Of als iets niet zo goed ging, dat zij kan vragen wat ze misschien beter had kunnen doen. Nogmaals, ik had dat in mijn tijd als escort dus niet.”

Op naar het buitenland

Is je droom na een jaar helemaal uitgekomen, of brengt de toekomst je nog meer?

„Ik ben al bezig met internationaal uitbreiden, dat dames ook reizen met klanten naar bijvoorbeeld Ibiza, Saint-Tropez of Monaco kunnen maken. Een klant kan dan zeggen ‘ik ga op vakantie en neem mee’, haha. Dat moet voor mijn companions als een kers op de taart gaan voelen. En in oktober komt er nog iets aan, maar dat is nog geheim…”

Wil je meer mooie Metro-verhalen over carrières lezen? Dat kan hier.