Waarschuwing voor boeren maandag: ‘Beter niet proberen snelweg rond Schiphol te blokkeren’

Boeren die maandag rond Schiphol willen demonstreren, kunnen beter niet proberen de snelwegen rond de luchthaven met trekkers te blokkeren. „Een blokkade wordt niet getolereerd”, zegt een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt. Hij zegt dat er in zo’n geval wordt ingegrepen met „voertuigen van de politie en de marechaussee”. Hij wijst erop dat tractoren op de snelweg sowieso niet zijn toegestaan.

Mogelijk worden de wegen rond de luchthaven afgezet en worden er alternatieve locaties aangewezen waar de boeren kunnen demonstreren. Waar dat zou gebeuren is nog niet bekend, maar het zou wel in de buurt van Schiphol zijn. „Je moet denken aan een soort Malieveld.”

De woordvoerder zegt dat de demonstratie nog niet is aangemeld. „Ik heb nog geen berichten gehad van de boeren. Maar we zijn voorbereid en de draaiboeken liggen klaar.”

🇳🇱 Netherlands – Liessel (A67 Highway) [Jun 27, 2022]

Farmersprotests now erupting everywhere in the Netherlands, to protest the government. #Boerenopstand #Boerenprotest #Farmersdefenceforce #Farmersprotest #NoFarmersNoFood pic.twitter.com/5kdSbewK2T

— 🏛️ BMedia 🇳🇱📵 (@BananaMediaQ) June 27, 2022