S10 had volledig vertrouwen in duet met BLØF, ook toen haar song werd ‘verbløft’

S10 en BLØF bestormen gezamenlijk de hitlijsten met het duet Laat Me Los. Hoewel het lied een mooie samensmelting is van de uiteenlopende stijlen van de twee artiesten, moest S10 wegens ziekte haar studiodag met BLØF annuleren. „Het liedje was er eerder dan de eerste ontmoeting”, vertelt BLØF-frontman Paskal Jakobsen.

Tijdens een zonovergoten zomerdag zijn Stien den Hollander en de heren van BLØF op pad in Hilversum om hun duet Laat Me Los te promoten bij de grote radiozenders. Later op de avond staat ook nog een bezoek aan een talkshow ingepland. Maar voor het zover is, strijken de artiesten in de middag neer in een restaurant in het hart van de mediastad. Onder het genot van een ijskoffie vertelt S10 over het ontstaan van Laat Me Los, dat zijn wortels heeft in het hoge noorden. „Ik was met mijn producer Sam Lawalata in Zweden om de Nordic sound op te zoeken. Ik had in Nederland een writer’s block. Door corona had ik niet echt iets meer om over te schrijven en ik wist niet welke richting ik op moest gaan. We zijn naar Zweden gegaan en daar kwamen we August Vinberg tegen. Hij is heel lief en heel getalenteerd, dus ik ben twee keer terug naar Zweden gegaan. Ik hou ook echt van Stockholm.”

S10 ziek thuis

In de Zweedse hoofdstad kwam uiteindelijk de inspiratie voor Laat Me Los. „Ik liep daar rond en luisterde naar Liefs Uit Londen”, zegt S10 over de eerste hit van de Zeeuwse band. „Dat is zo fijn om naar te luisteren. Toen maakten we Laat Me Los en dacht ik: ‘Daar zou ik graag BLØF op willen horen!’” Nu stond er bij terugkomst in Nederland sowieso al een afspraak om met de mannen van BLØF een liedje te schrijven, al wist S10 onmiddellijk dat ze met Laat Me Los al een perfecte kandidaat in huis had voor een samenwerking. „Ik had dit nummer al voorzichtig opgegooid, maar ik werd ziek, dus ik kon er niet bij zijn in de studio. Toen zijn ze zelf met het liedje aan de gang gegaan.” S10 had blind vertrouwen in BLØF. Aan een band met zo’n klinkende discografie kun je het immers wel overlaten om een lied naar tevredenheid te voltooien. „Daar moet je niet zomaar van uitgaan”, roept Jakobsen, ook met een ijskoffie in zijn hand. „We hadden het ook kunnen verkloten.”

Herschreven songtekst

„We zijn toch maar met het idee aan de slag gegaan”, vervolgt Jakobsen. „Dat heeft ons juist de kans geboden om er een passende jas van te maken en het ons meer eigen te maken. We hebben het wat herschreven en meer naar onszelf toegetrokken, waarbij we constant Stien op de hoogte hebben gebracht. Zij heeft het op afstand gevolgd. ‘Wil je die kant op? Voel je er iets bij?’ Peter (Slager, red.) heeft een stuk tekst herschreven, zodat het meer voor mijn lippen is. Toen klopte het als duet.” De werktitel van het liedje was Als Ik Er Niet Meer Ben. „Dat vond ik uiteindelijk toch te zwaar klinken”, zegt S10. BLØF-toetsenist Bas Kennis beaamt dat. „Inderdaad zwaar, maar ook wel heel mooi.” Volgens S10 heeft de herschreven tekst dezelfde lading. „Het gaat erover dat je iets moois en liefdevols achterlaat.”

Out-of-the-box musiceren

Maar hoe ‘verbløf’ je een liedje uit de koker van S10? „We zijn het iets meer als een bandje gaan spelen”, stelt Jakobsen. „Die demo was te gek, die versie had je ook zo uit kunnen brengen, maar het klonk als een ‘in the box-productie’, zoals wij dat noemen; dus gemaakt met een laptop, met allemaal gave samples — zoals alle muziek die S10 maakt. Wij gebruiken dat ook wel, want wij zijn zeker niet vies van moderne technologie, maar de conclusie was dat wij er als band dingen aan moesten toevoegen om het als BLØF te laten klinken.” Zo is de samengestelde gitaarpartij uit de track volgens de zanger rechtstreeks overgenomen uit de laptopdemo. „Ik heb nog gedacht: ‘Moet ik dat opnieuw inspelen, op mijn manier?’ Maar dan haal je weg wat er zo vet aan is, dus dat is onveranderd gebleven.” Drummer Norman Bonink ging met een grote trommel en brushes in de weer om zijn ei erin kwijt te kunnen. „Zo had ik mijn dingetje erin gestopt en werd het op een gegeven moment één geheel.”

Nieuw album S10 in de maak

Laat Me Los is het eerste voorproefje van het aankomende derde album van S10, waarop ook haar songfestivalhit De Diepte komt te staan. Dit album hoopt ze af te hebben voor ze op 25 november optreedt in AFAS Live. „Mijn laatste album is nu twee jaar oud. Dat is nog niet zo heel oud, maar het is toch niet helemaal meer wie ik ben. Veel van die liedjes zing ik nog wel, maar sommige nummers vind ik nu een beetje kinderlijk.” Ze belooft dat haar nieuwe nummers volwassener klinken en ze overweegt om met een echte band op tournee te gaan. „Toen ik tijdens Concert At SEA met BLØF op het podium stond, was dat voor het eerst dat ik met een band optrad. Dat vond ik zo gaaf.” Ze kijkt naar Bonink. „Die drums achter je, dat is zo vet. Nu heb ik zoiets van: ‘Ik wil later ook met een band optreden.’ Daar ben ik nu over aan het nadenken.” Kennis reageert: “Terwijl wij juist denken: ‘Gaaf, zij staat zónder band op het podium!’”



BLØF is cool

Tijdens het gemoedelijke gesprek lijken de veteranen van BLØF en de jonge S10 heel erg op dezelfde golflengte te zitten, ondanks dat ze pas één keer eerder het podium hebben gedeeld en elkaar voor de opnames van hun duet niet eens gezien hebben. Dan is er ook nog het leeftijdsverschil: BLØF viert dit jaar zijn 30-jarige bestaan als band, terwijl S10 nog maar 21 lentes jong is. Toen zijn geboren werd, had BLØF net zijn vierde album Watermakers uitgebracht. „Het is heel erg fijn om te merken dat we zo gewaardeerd worden door een jonge generatie artiesten”, zegt Jakobsen. „Het is bijzonder om te zien dat we de laatste jaren heel erg worden opgemerkt door hiphopartiesten. Denk aan Frenna, Ronnie Flex en Typhoon. Dat terwijl BLØF lange tijd niet cool werd gevonden, zeker niet door bepaalde journalisten.” Kennis grapt: „Nu is het niet meer cool om BLØF niet meer cool te vinden.”