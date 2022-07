Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Naast nieuw boek werkt Francine Oomen ook aan ‘Hoe overleef ik’-podcast over twintigers

Schrijfster Francine Oomen maakte vorige week bekend dat ze werkt aan een nieuw boek voor haar Hoe overleef ik-reeks. Dit keer staat de twintiger centraal. Ze vroeg hulp van twintigers die momenteel opgroeien en haar inbox ontplofte. Naast haar boek werkt de auteur ook aan een podcast.

Menig millennial (en ook generaties daarna) groeide op met de Hoe overleef ik-boeken van Francine Oomen. Haar boekenserie was jarenlang populair onder tieners en pubers. Vorige week bracht zij het heugelijke nieuws naar buiten dat zij, na tien jaar, aan een nieuw boek werkt.

Francine Oomen werkt aan Hoe overleef ik-boek

Op TikTok plaatste de schrijfster een video waarin ze aankondigde een nieuw boek over Rosa te schrijven, a.k.a. de rebelse puber Rooz. De boeken van Oomen gingen altijd over deze Rosa en de puber-avonturen die zij meemaakte in haar leven. Van een eerste kus tot aan de brugklas, ouders en relaties. Maar pubers worden ook twintigers en daar pakt Oomen de draad weer op.

Voor haar nieuwe boek wilde Oomen graag in gesprek met tien twintigers. Om zo te ontdekken waar zij in deze tijd tegenaan lopen. En op die oproep reageerden 4300 geïnteresseerden. Hoewel de schrijfster uitlegt een dagtaak te hebben aan het lezen van alle e-mails, noemt ze de verhalen „inspirerend” en „aangrijpend”.

Podcast over Hoe overleef ik

Maar naast haar boek, selecteert Oomen ook twintigers voor een Hoe overleef ik-podcast. „Ik wil echte gesprekken hebben, over de echte wereld. Niet over de buitenkant, maar over de binnenkant, wat daar allemaal gebeurt.”

De Hoe overleef ik-reeks was een succesvolle jeugdboekenserie die eind jaren ’90 en begin jaren ’00 verscheen. Oomen won verschillende prijzen voor haar werk. Waaronder negen keer de prijs van de Nederlandse kinderjury. Ook werd zij in 2015 benoemd tot officier in Orde van Oranje-Naussau. Van de serie werden miljoenen boeken verkocht en reeks werd verfilmd.

Wanneer het nieuwe boek en de podcast uitkomen, is voor nu nog een verassing.