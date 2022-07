Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boeren krijgen vandaag bij snelwegblokkades ‘hulp’ uit onverwachte hoek

Qua ideeën liggen ze mijlenver uit elkaar, maar qua manier van protesteren lijken de groepen misschien wel meer op elkaar dan ze zouden willen: protesterende boeren en klimaatactivisten. De boeren krijgen vandaag ‘hulp’ uit onverwachte hoek. Want ook klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren vandaag een snelweg.

En dat is interessant, want zo kan iedereen zien of en hoe (snel) de politie ingrijpt bij het protest van de klimaatactivisten. Nadat de boeren de weg opgingen met hun trekkers ontstond er namelijk al snel ophef over het handelen van de politie. Die liet de boeren veelal hun gang gaan, wat veel files tot gevolg had.

Bij klimaatactivisten zou de politie veel sneller ingrijpen, stelden sommigen. Er wordt gemeten met twee maten, zei strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq tegen Hart van Nederland. De politie heeft inmiddels meerdere demonstranten aangehouden. Zij blokkeerden de toegang tot de A12 ter hoogte van het Malieveld in Den Haag. Enkele tientallen mensen zitten sinds 12.00 uur op het wegdek, ze zijn omsingeld door de politie.

Klimaatactivisten willen snelweg blokkeren

Dat de demonstrerende boeren het hebben gemunt op snelwegen is al even bekend. Sinds vorige maand de stikstofplannen in grote lijnen bekend werden, trokken de boeren de Nederlandse snelwegen op om hun onvrede kenbaar te maken. En nog altijd hebben automobilisten regelmatig te maken met vertragingen doordat trekkers de weg versperren.

De snelwegblokkades krijgen vandaag dus een nieuwe wending. Klimaatactivisten van de groep Extinction Rebellion maakten eerder al bekend vanmiddag de snelweg A12 in hartje Den Haag te willen blokkeren. Ze hoopten dat ze met genoeg mensen zijn om rond het middaguur het verkeer stil te leggen op het stuk snelweg. Dat is dus gelukt.

Bij de demonstratie hebben twee mensen zich vastgeketend op het dak van een stilstaande grijze auto. Andere actievoerders hebben een spandoek meegenomen. Ook zijn er vijf trommelaars op de weg. Aan de ene kant van dat stuk snelweg ligt het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer, aan de overkant staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Snelwegblokkade gaat anders dan bij boeren

Overigens is het lang niet de eerste keer dat Extinction Rebellion wegen blokkeert. Zowel in Nederland en in andere landen doen klimaatactivisten dat al jaren. Ze hebben dus geen inspiratie opgedaan van de boeren. Integendeel, wegblokkades gaan bij klimaatactivisten niet gepaard met trekkers, maar met groepen mensen die op de weg liggen. Op een heel andere manier dus.

De groep wil vandaag kenbaar maken dat de overheid moet stoppen met subsidies geven voor olie, kolen en gas. Het protest is niet aangemeld bij de gemeente van Den Haag. Die zegt dat blokkades niet zijn toegestaan. „Blokkeren van wegen kan levensgevaarlijk zijn, niet alleen voor mensen die de weg blokkeren, maar ook voor andere verkeersdeelnemers”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Rond hetzelfde tijdstip is mogelijk ook nog een andere demonstratie bij het gebouw van de Tweede Kamer. Dat protest wordt gehouden onder het motto ‘Blauw wit rood, Nederland in nood’. Tegenstanders van onder meer het coronabeleid van de overheid hangen regelmatig uit protest de Nederlandse vlag ondersteboven. Dit symbool is ook te zien bij boerenprotesten.