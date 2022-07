Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo sta je altijd goed op foto’s (en het is niet zo ingewikkeld)

Als je enthousiast tegen iemand zegt dat je haar of hem graag een keer als model zou gebruiken voor je foto’s, is de meest gehoorde reactie: „Maar ik houd helemaal niet van op de foto gaan.” Prima natuurlijk, maar is het niet vreemd dat de meeste mensen camera’s het liefst ontwijken?

Niet echt. Dat we liever niet op de foto gaan, komt omdat we onszelf bijna altijd in spiegelbeeld zien. Daar zijn we zo aan gewend, dat het heel onwennig is om de versie te zien die de rest van de wereld ziet. Daardoor vinden we onszelf op foto’s meestal minder knap, terwijl we er voor andere mensen heel normaal uitzien.

Als portretfotografe in spe ‘moet’ je mensen altijd inprenten dat ongemakkelijkheid en onzekerheid nergens voor nodig zijn. Toch is het wel voor te stellen dat mensen het zo voelen; zelfs áls we al gewend zijn aan foto’s van onszelf, blijft er altijd nog die mogelijkheid dat we gewoon niet blij zijn met hoe we overkomen op dat ene beeld. Gelukkig zijn er wat trucjes om altijd goed op foto’s te staan.

De hoek van je gezicht

De psychologe Annukka Lindell ontdekte bijvoorbeeld dat het heel veel uitmaakt welke wang je naar de camera draait. Als je linkerwang het meest prominent is, maak je bijvoorbeeld een open indruk, omdat je dan meer emoties toont.

Als je rechterwang een klein beetje naar de fotograaf is gekeerd, heeft dat dus eerder een zakelijk effect. Een hoek van zo’n 15 procent is daarbij al genoeg.

Recht in de camera

Het maakt ook uit of de foto van dichtbij of van veraf is genomen. Over het algemeen vinden we onszelf van veraf mooier, terwijl andere mensen ons ‘positieve eigenschappen toebedelen’ als de foto wat meer close-up is.

In alle gevallen komen mensen aantrekkelijker en aardiger over als ze recht de camera in kijken, blijkt uit andere onderzoeken. Dat is eigenlijk natuurlijk vergelijkbaar met ‘het echte leven’, waar mensen ook opener overkomen als ze oogcontact maken dan wanneer ze steeds wegkijken.

En de gezichtsuitdrukking op foto’s?

De hoek van je gezicht en de afstand van de fotograaf zijn daarmee misschien nog wel belangrijker dan je gezichtsuitdrukking. Uit opvallend onderzoek blijkt namelijk dat mensen je aantrekkelijkheid op foto’s niet eens per se beoordelen op de vraag of je lacht of niet.

Mensen die lachten of neutraal keken werden wel een beetje mooier gevonden, maar de botstructuur (waar je zelf dus niks aan kunt doen) was twee keer zo belangrijk.

Bij het uitkiezen van een persoon als mogelijke partner werd trouwens wél naar de gezichtsuitdrukking gekeken. Een fronsfoto op Tinder is dus misschien niet zó’n goed plan.