Man (29) uit Zwolle opgepakt voor brandstichting tijdens boerenprotesten

Een 29-jarige man uit Zwolle is gisteren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brandstichtingen op de A28 bij Rogat tijdens de boerenprotesten van afgelopen woensdag. Ook wordt hij verdacht van opruiing.

De man werd gisteren aan het begin van de avond opgepakt. „Hij wordt onder andere verdacht van opruiing en brandstichting”, zo meldt de politie. De brandstichtingen in het kader van de boerenprotesten vonden plaats op de snelweg ter hoogte van het dorp Rogat in de gemeente Meppel.

Ernstige strafbare feiten gepleegd tijden boerenprotesten

„De afgelopen dagen zijn ernstige strafbare feiten gepleegd, die tot gevaarlijke situaties hebben geleid. Hieronder valt ook deze brandstichting”, aldus de politie.

Het rechercheteam dat nog onderzoek doet, sluit niet uit dat er de komende tijd meer mensen worden opgepakt. „Samen met het Openbaar Ministerie zetten we ons maximaal in om de daders van strafbare feiten op te sporen en te vervolgen.”

42-jarige man die afval dumpte op heterdaad betrapt

Donderdagavond werd er al een 42-jarige verdachte uit de gemeente Oost-Gelre aangehouden voor het dumpen van afval op de A18 bij Westendorp. Hij werd op heterdaad betrapt en is direct aangehouden. De man was betrokken bij de boerenprotesten tegen het stikstofbeleid in de nacht van woensdag op donderdag.

Gisteren werd de 44-jarige Bas V. uit Almelo al door de politierechter veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur. Hij deelde opruiende teksten in een Telegramgroep met de naam Boeren in Opstand. Deze veroordeling staat los van de protesten van deze week. De berichten waarvoor V. veroordeeld is, stuurde hij al op 27 juni.

Meer protestboeren voor de rechter

Op 12 en 19 augustus zouden er ook protestboeren voor de rechter moeten komen, maar die zaken zijn voorlopig uitgesteld. Om hoeveel mensen het gaat is bekend. Ook kan de rechtbank Gelderland nog niet zeggen wanneer de zaken wel zullen worden behandeld.