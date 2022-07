Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

FDF wil livestream van stikstofgesprek, maar bemiddelaar Remkes wijst idee af

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) wil dat er een livestream komt van het gesprek over het stikstofbeleid tussen LTO-voorzitter Sjaak van der Tak en bemiddelaar Johan Remkes. „Zodat alle boeren in Nederland het open en transparant kunnen volgen.” Maar bemiddelaar Remkes ziet dat niet zitten.

FDF heeft er naar eigen zeggen geen vertrouwen in dat LTO de belangen van boeren voldoende behartigt. FDF-voorzitter Mark van den Oever zegt bij zijn achterban te horen dat iedereen zo’n livestream wil om te zien wat er gebeurt in het eerste gesprek. Dat gesprek vindt volgens Van den Oever volgende week vrijdag om 11.00 uur plaats.

FDF ziet gesprek tussen LTO en Remkes als verraad

Van der Tak van de LTO liet donderdag weten dat hij toch een verkennend gesprek wil voeren over het stikstofbeleid. Dat gebeurde na toezeggingen van premier Mark Rutte. Volgens FDF verraadt LTO Nederland de landbouwsector hiermee.

„Wij gaan ons beraden op onze strategie, nu Sjaak het front heeft verlaten. Één ding is zeker: wij laten onze belangen niet door hem verkwanselen. Het is niet zo dat Sjaak gaat vertellen hoe het verder gaat lopen. Hij kan afspreken wat hij wil maar als FDF zegt dat er geen vrede komt, dan komt er geen vrede”, zegt Van den Oever.

Livestream geen goed idee

Bemiddelaar Johan Remkes vindt het echter geen goed idee om het gesprek over het stikstofbeleid via een livestream uit te zenden. „Dat is niet bevorderlijk voor het proces”, zegt zijn woordvoerder. Het is volgens Remkes beter om elkaar tijdens een fysieke bijeenkomst in de ogen te kunnen kijken.

Ook benadrukt de woordvoerder dat het geen een-op-eengesprek is tussen Remkes en de LTO. Het gaat om een breed gesprek tussen het kabinet en verschillende agrarische organisaties, onder begeleiding van bemiddelaar Remkes. Er zijn vijftien organisaties uitgenodigd. Hoeveel van de uitgenodigde organisaties bij het gesprek van vrijdag aanwezig zullen zijn, is nog niet bekend.

Of FDF zelf deelneemt aan het gesprek, weet voorman Van den Oever nog niet. „Dat bekijken we nog. Of we doen het collectief met de rest van de belangenclubs, of helemaal niet.”