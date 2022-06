Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ontsnapping uit tbs-kliniek Nijmegen ‘duurde een minuut’

De twee tbs’ers die dinsdagavond zijn ontsnapt uit de tbs-kliniek in Nijmegen waren binnen een minuut weg. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Gelderlander. De ontsnapping, die werd gezien op de beveiligingscamera’s, ging volgens de woordvoerder zo snel dat ingrijpen niet meer mogelijk was. Het duo vertrok in een gereedstaande auto nadat er in het hek van de tbs-kliniek door onbekenden een gat was gemaakt.

De Pompestichting besloot eerder al een extra hek aan te leggen na eerdere ontsnappingen. Dit tweede hek is nu voor 75 procent af, maar stond volgens de krant niet op de plek waar de tbs’ers ontsnapten. De Pompestichting beraadt zich nu op extra veiligheidsmaatregelen in afwachting van de voltooiing van de bouw van het hek, maar benoemt hierbij ook dat er tijdens de werkzaamheden al extra camera’s waren geplaatst en extra beveiligingsrondes plaatsvonden.

Ontsnapping tbs-kliniek Nijmegen

De politie en het Openbaar Ministerie meldden gisteren dat de ontsnapte tbs’ers de 24-jarige Luciano Dijkman en de 27-jarige Sherwin Windster zijn. Dijkman is in 2021 veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs voor een gewelddadige overval. Windster kreeg in 2019 5,5 jaar cel en tbs voor afpersing en een gewapende overval waarbij een van de slachtoffers om het leven kwam.

Na hun ontsnapping is meteen gezocht met onder meer een politiehelikopter, maar hun verblijfplaats is nog onbekend. Het duo is volgens het OM vuurwapengevaarlijk.

Signalementen

Ook heeft de politie foto’s en een signalement vrijgegeven. Beide mannen hebben een normaal postuur. Windster is 1.74 meter, heeft 2 gouden tanden en een tatoeage op zijn borst. Hij droeg tijdens de ontsnapping een bruin trainingspak. Dijkman is 1.83 meter lang en droeg dinsdagavond een donkerblauw trainingspak.