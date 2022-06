Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Komende dagen weer minder treinen door personeelstekort NS

Door een tekort aan beschikbaar personeel rijden de komende dagen op een aantal trajecten minder treinen, meldt de NS vandaag. Zo rijden er vrijdag minder intercity’s tussen Den Haag Centraal, Utrecht Centraal en Amersfoort Centraal.

Daarnaast zullen er vrijdag ook minder sprinters rijden tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. De NS vraagt mensen de reisplanner te gebruiken. Ook zaterdag en zondag rijden er minder treinen, hier wordt later meer over bekendgemaakt.

Dienstregeling voor tweede keer uitgekleed

Het is niet de eerste keer dat de dienstregeling uitgekleed wordt. Eerder deze maand was de NS ook al genoodzaakt om minder treinen te laten rijden op een aantal trajecten. Op dit moment zijn er ongeveer 1100 vacatures bij het bedrijf. De NS was naar eigen zeggen wel voorbereid op uitstroom van personeel door bijvoorbeeld (vervroegd) pensioen.

Het bedrijf had de werving op die verwachting ingericht, maar ziet zich nu onder meer geconfronteerd met hoog ziekteverzuim in de nasleep van corona en krapte op de arbeidsmarkt die veel groter is dan gedacht.

NS: ‘vooruitzichten zijn niet rooskleurig’

Vorige maand waarschuwde de NS al voor het uitvallen van treinen vanwege de grote personeelstekorten. „De vooruitzichten zijn niet rooskleurig”, zegt een vervoerder, die aangaf dat extra maatregelen waarschijnlijk nog de gehele zomer nodig zullen zijn. Volgens Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur blijven de tekorten ook na de zomer aanhouden, zo meldde zij eerder aan de Tweede Kamer.

De komende dagen kan het door uitvallende treinen iets drukker zijn. Een woordvoerder verwacht echter dat de drukte niet tot problemen zal leiden. „Gemiddeld genomen vervoeren we 80 procent van de mensen ten opzichte van 2019. De treinen zitten dus niet enorm vol, dat helpt tijdens dit soort situaties.”