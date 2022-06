Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Floriade opnieuw grandioze flop: Almere voor miljoenen het schip in

Almere krijgt een financiële mokerslag te verwerken. De bezoekersaantallen voor de half april geopende Floriade Expo in de stad bijven ernstig achter. Daardoor ontstaat een extra kostenpost van in totaal 33,8 miljoen euro. De wethouders van het college van Almere stappen op vanwege de slechte resultaten.

In totaal hebben 232.500 mensen de Floriade Expositie bezocht. Dat is ongeveer een derde van de verwachte bezoekersaantallen. De gemeente stelt dat de coronapandemie een verklaring is. Ook blijkt dat consumenten de toegangsprijs van 29 euro te hoog vinden. Zeker gezien de hoge inflatie en de gestegen energiekosten.

Bezoekersverwachting Floriade gehalveerd

Op basis van de tegenvallende cijfers vinden Floriade en de gemeente Almere het niet langer reëel om ervan uit te gaan dat in totaal 2 miljoen mensen de wereldtuinbouwtentoonstelling gaan bezoeken. De Floriade BV laat weten een aantal maatregelen te nemen om uiteindelijk op 1,2 miljoen bezoekers uit te komen. Daarbij gaat het onder meer om intensievere marketingcampagnes die gericht zijn op zowel het brede publiek als specifieke doelgroepen.

De gemeente Almere verwerkt de tegenvaller van 33,8 miljoen euro in haar jaarrekening van 2021. De gemeente laat weten dat ze in gesprek is met het Rijk, de provincie Flevoland en ook met andere betrokken partijen over „het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid van de financiële consequenties”. De Floriade duurt nog tot en met 9 oktober.

💸 Floriade nooit financieel succesvol Almere wilde leren van in het verleden gemaakte fouten. Dat is niet gelukt. De Floriade in Zoetermeer in 1992 resulteerde in een verlies van vijf miljoen euro, de Floriade in Haarlemmermeer in 2002 eindigde in een verlies van acht miljoen euro en de Floriade in Venlo in 2012 noteerde een tekort van negen miljoen euro.

‘Grootste financiële blunder ooit van Almere’

De Floriade heeft de gemeente Almere al tientallen miljoenen meer gekost dan oorspronkelijk was begroot. Almere zou 16 miljoen euro bijdragen, maar dat bedrag is al met vele miljoenen overschreden. In 2020 is onderzocht of Almere nog wel door moest gaan met de wereldtuinbouwtentoonstelling. Daar gaf de raad na vele avonden debatteren groen licht voor.

Tegenstanders spraken van „een fata morgana” en „de grootste financiële blunder ooit van Almere”. De Floriade rekende toen nog op veel inkomsten van sponsors, maar begin dit jaar bleek echter al dat er miljoenen minder waren binnengekomen dan was begroot. De Almeerse wethouder Julius Lindenbergh maakte het nieuws vandaag geëmotioneerd bekend tijdens een persconferentie.

Video: Omroep Flevoland