Veel vraag naar GPS-horloge na dood Gino (9), maar ‘afspraken met kind nóg belangrijker’

De interesse in een GPS-horloge is flink toegenomen vanwege de moordzaak rond de 9-jarige Gino uit Zuid-Limburg. Met zo’n horloge kun je de locatie van je kind in de gaten houden.

Een GPS-horloge heeft vaak nog meer belangrijke en misschien wel levensreddende functies, zoals de mogelijkheid om te bellen of een noodsignaal te versturen. „De gadgets kunnen fijn zijn, maar goede afspraken met je kind zijn nog veel belangrijker” Dat zeggen deskundigen tegen RTL Nieuws.

Toename in verkoop GPS-horloge

Sinds de verdwijning en dood van de Limburgse Gino geven veel mensen op social media aan een GPS-horloge voor hun kind te hebben gekocht. Uit een rondgang van RTL Nieuws onder diverse webshops blijkt dat er een toename is in de verkoop. Dat geldt vooral sinds vorig week zaterdag, de dag dat het lichaam van Gino werd gevonden. De behoefte naar informatie over zo’n apparaat is groot, blijkt ook sinds 1 juni uit zoekgegevens van Google.



Sinds de uitkomst van de zoektocht naar #Gino al een kut gevoel. Je hield er rekening mee, maar hoopt natuurlijk op het goede. Nu 2 #gps horloges gekocht voor de kinderen. WAAROM! Kinderen horen in vrijheid naar buiten te kunnen, zonder zorgen! Rust zacht Gino💙✨ — Michael Elders (@michael_elders) June 4, 2022

Een vrouw zegt tegen RTL: „Ik heb mijn 8-jarige dochter verteld over Gino. Zij vond dat heel erg en werd er een beetje bang van. Ze vindt het fijn dat ze een horloge krijgt. Dan kan ze snel vragen of ze bij een vriendinnetje naar binnen mag. Ik vind haar te jong voor een mobiel, maar hiermee kan ze mij wel bellen. Het is een fijn idee dat ik haar kan bereiken.” Opvoeddeskundige Krista Okma waarschuwt echte ook: „Een GPS-horloge is natuurlijk niet iets wat veiligheid kan garanderen. Het is vooral belangrijk dat je tegen je kinderen zegt dat ze niet met vreemden mee moeten gaan.”

Stille tochten voor Gino

De jonge Gino uit Maastricht logeerde de laatste tijd bij zijn oudere zus in Kerkrade omdat zijn moeder te ziek was om voor hem te zorgen. Hij kwam na het voetballen niet meer terug naar huis. Zijn lichaam werd vorige week zaterdagmorgen in Geleen gevonden. De politie heeft de 22-jarige Donny M. uit die Limburgs plaats aangehouden op verdenking van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van Gino. Zowel in zijn woonplaats Maastricht als in Gino’s tijdelijke thuishaven Kerkrade werd deze week een stille tocht georganiseerd.

