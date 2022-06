Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Twitter duikelt over Louis van Gaal na uitspraak: ‘De Kuip is oude troep’

Als het aan Louis van Gaal ligt, dan speelt het Nederlands elftal alle thuisduels in de Johan Cruijff ArenA. De bondscoach van Oranje vindt De Kuip moet een oud ding. Het levert hem op Twitter een grote lading reacties op en die zijn niet mals. „Je spelersmateriaal is ouwe troep.”

„Er is maar één stadion dat voldoet aan alle faciliteiten die het Nederlands elftal nodig heeft”, zei hij gisteravond na het gelijkspel tegen Polen (2-2) in de Kuip. Hij doelt op het stadion in Amsterdam waar Ajax speelt. Die Kuip van Feyenoord? „Hier is het oude troep.”

Louis van Gaal negatief én positief over De Kuip

„Met het veld is niets mis hier”, meldde Van Gaal ook iets positiefs. „Hier ligt het beste veld van Nederland. Het lag niet aan dit veld dat we in de eerste helft zo veel balverlies leden. Maar de technisch staf moet hier in de gym zitten. Op een tafel staat dan een pot koffie. En in de rust is het zo krap dat ik met mijn rug naar tien of twaalf spelers sta. Dat kan natuurlijk niet.”

„Maar goed”, vervolgde Louis van Gaal. „Feyenoord mag geen nieuw stadion bouwen. Dus we moeten het hiermee doen. Maar in de ArenA heeft de technische staf gewoon een mooie eigen kamer. De bondscoach heeft dus een grote voorkeur voor de ArenA. Maar wie ben ik? Ik heb daar niets over te vertellen.”



Uitspraak ligt gevoelig

Dat zijn ‘oude troep’-uitspraak over het stadion van Feyenoord gaat, maar het des te gevoeliger. Feyenoord en de gemeente Rotterdam zijn al jaren bezig met plannen voor een nieuw stadion. In november ging er echter een streep door ‘Feyenoord City‘. Het leverde feestende taferelen van supporters op, die De Kuip in hun hart hebben gesloten. Op sociale media hebben veel fans al jaren geen goed woord over voor een nieuw stadion. En dat is dan nog zacht uitgedrukt. Die Kuip moet er ‘gewoon’ blijven en Louis van Gaal heeft al helemaal niets over het stadion te zeggen.

Zo’n 40.000 voetbalfans kwamen gisteren naar de interland van het Oranje van bondscoach Louis van Gaal tegen Polen. Ondergetekende was toevallig – als supporter – bij het duel in de Nations League aanwezig. Een bijzonder sfeervol duel, wat overigens – bijzonder – vooral kwam door de duizenden Polen die een kaartje hadden bemachtigd. Dat waren er zeker 10.000 als het er niet meer waren. Niemand had verder last ‘van die oude Kuip’, maar Louis van Gaal dus wel. Het is hem niet in dank afgenomen…



Louis van gaal heeft een seniorenflat vlakbij de ARENA en Schiphol anders is het te ver naar huis voor de OUDE Man — john sissing (@lovebirdlove) June 12, 2022



Louis van Gaal heeft gelijk! De Kuip is ouwe meuk. Groetjes uit Amsterdam ❌❌❌ — Jasper (@jasperkeijzer80) June 12, 2022



Bondscoach Louis van Gaal speelt liever in een sombere betonnen hok. https://t.co/mrG2ZJBvUr — Damien (@TheDamienF1) June 12, 2022

„Je spelers materiaal is gewoon troep 🙋‍♂️ lekker wegblijven uit de Kuip dan”, meldt ene Dylan. Edwin: „Wie neemt die man nog serieus? Hij is trouwens net zo oud als De Kuip.” 😂 Ook Cor vindt dat Louis van Gaal zelf ouwe troep is. „De Kuip ademt voetbal.” Berry tenslotte: „De man is toe aan een rusthuis. Hij is de weg kwijt.” En zo gaat het nog wel even door.

Er zijn niet alleen ‘Louis van Gaal-afvallers’. Dat zijn de mensen die Feyenoord City wel zien zitten. Zoals deze Twitteraars:



#Kuip Bondscoach Louis van Gaal waardeert de Kuip als ‘ouwe troep’ en maakt zo de discussie over de toekomst van #Feyenoord opnieuw actueel. Helaas zijn er bestuurders (en supporters) die ziende blind en horende doof zijn. #Rotterdam #Feyenoord — Adri Vermaat (@rechtsbuiten) June 12, 2022



