Farmers Defence Force: ‘Maat is echt helemaal vol’

Actiegroep Farmers Defence Force reageert verontwaardigd op de stikstofplannen van het kabinet. Volgens voorzitter Mark van den Oever is „de maat helemaal vol”. Hij verwacht dat er de komende tijd grote acties gaan komen.

Van den Oever reageerde op de kabinetsplannen rondom stikstof en landbouw die vandaag gepresenteerd werden. De plannen zijn ingrijpend en zullen vooral de boeren drastisch raken. In sommige gebieden moet de stikstof uitstoot zo gereduceerd worden dat veel boeren zullen moeten stoppen met hun bedrijf. „Het overtreft onze stoutste verwachtingen wat ze over ons heen storten”, zegt Van den Oever.

Farmers Defence Force overlegd over grote acties

De voorman van Farmers Defence Force zegt dat de stemming onder zijn achterban heel anders is dan eerst. „We hebben het mes dwars in de bek.” Aankomende maandag zal er overleg plaatsvinden over acties met trekkers, meldt Van den Oever, die vermoedt dat de actebereidheid groot zal zijn.

Vorig jaar juli was er een grote actie met tractoren tegen het stikstofbeleid en voorstellen om de veestapel in te krimpen en boeren uit te kopen. Daarbij werd onder meer geprotesteerd op het Malieveld in Den Haag met honderden tractoren.

Boerencollectief Agractie liet eerder vandaag al weten op woensdag 22 juni met trekkers actie te gaan voeren in Den Haag. Agractie heeft daartoe een oproep gedaan en verwacht dat veel boeren zich zullen aansluiten. Voorman Bart Kemp waarschuwde dat dit veel verkeershinder kan opleveren. Naar verwachting zullen ook leden van andere boerenorganisaties zoals LTO Nederland en Farmers Defence Force op 22 juni naar Den Haag komen voor het protest.

Limburg dient claim in

En niet alleen Farmers Defence Force is boos. Ook de provincie Limburg lijkt niet tevreden te zijn met de plannen. Zodra duidelijk wordt welke maatregelen er in de provincie genomen moeten worden om de uitstoot van stikstof terug te dringen, zal de provincie een claim indienen bij de minister.

Limburg staat landelijk gezien voor de grootste uitdaging. Gemiddeld moet de uitstoot van stikstof er met 53 procent omlaag. De provincies Noord-Brabant en Gelderland, waar de plannen ook veel impact zullen hebben, komen later vandaag met een reactie op de stikstofplannen van het kabinet.

Natuurorganisaties blij met stikstofplannen

Maar niet iedereen is boos over de stikstofplannen. Natuurorganisaties zeggen de aanpak juist te steunen. Onder meer Wereld Natuur Fonds, Milieufederaties en Vogelbescherming Nederland roepen minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof op „snel werk te maken” van de uitvoering van haar plannen.

Volgens de organisaties zijn de nu gemaakte keuzes „pijnlijk, maar noodzakelijk om de natuur te herstellen en de landbouw een duurzaam perspectief te bieden”. Ook zeggen de organisaties dat herstel van de natuur „niet langer kan wachten”.