Miljard voor woningbouw levert niet meer huizen op: ‘Wat slecht!’

Het kabinet heeft een miljard euro gestoken in de bouw van extra woningen en wil dit opnieuw gaan doen. Maar heeft dit eigenlijk wel nut? De Algemene Rekenkamer denkt van niet. De vorige minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, heeft aangegeven dat er bijna 140.000 extra huizen zijn gebouwd dankzij de zogeheten Woningbouwimpuls. Die claim heeft Ollongren onvoldoende aannemelijk gemaakt, stelt de Rekenkamer na onderzoek.

„Het ontbreekt aan betrouwbare informatie bij de minister of er door deze regeling sneller, betaalbaarder en meer huizen gebouwd worden”, constateert de Rekenkamer in het vandaag verschenen rapport.

Miljard voor woningbouw

De informatie die gemeenten aan de woonminister rapporteren „is onvoldoende betrouwbaar om daar de effecten van de regeling uit af te leiden”. Er is daarnaast een „reëel risico” dat met rijksgeld woningen zijn gebouwd, die er ook zonder dat extra rijksgeld wel waren gekomen. De rekenkamer noemt dit het ‘cadeau-effect’.

De regeling leidt mogelijk ook tot verdringing. Woningbouwprojecten die geen rijksgeld krijgen, kunnen wellicht niet of later worden gerealiseerd. Dat komt door tekorten aan bouwvakkers, bouwmaterialen en ambtenaren. Of de gebouwde woning in de middenhuur en betaalbare koop op langere termijn voor een breed publiek betaalbaar blijven, blijkt ook onzeker.

Het vorige kabinet heeft de Woningbouwimpuls in 2019 ingevoerd als belangrijkste maatregel om het groeiende woningtekort aan te pakken. In 2020 en 2021 hebben 93 gemeenten daaruit 855 miljoen euro gekregen om bouwprojecten uit te voeren. Het kabinet wil opnieuw een miljard euro uittrekken om extra woningen te bouwen.

Tekort aan huizen

De regeling in haar huidige vorm leidt niet tot de beoogde doelen, stelt de Rekenkamer. Als het kabinet hier toch mee wil doorgaan, moet de huidige minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) „op z’n minst de effecten van het rijksgeld plausibel maken”.

Volgens de Rekenkamer kan het rijksbudget vooral het beste gaan naar regio’s met de grootste woningtekorten. Ook moet worden voorkomen dat subsidie voor het ene woningbouwproject ten koste gaat van een andere.

‘Kunnen ze in Den Haag eigenlijk iets wel?’

Dat er geen nieuwe huizen zijn gekomen na de Woningbouwimpuls, vinden veel mensen kwalijk. „Sjezus, kunnen ze in Den Haag eigenlijk iets wél?”, vraagt een kritische twitteraar zichzelf af. En ook een ander laat kritiek horen. „Wat slecht!”

Veel beter zal bevallen: steden waar je nog kunt wonen voor een half miljoen in plaats van alleen ver daarboven. Metro schreef er eerder over.



#woningnood Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken levert de zogeheten Woningbouwimpuls bijna 140.000 woningen op, maar dat is volgens de #Rekenkamer aan de hand van de cijfers niet te zeggen.1 miljard voor nieuwe huizen symboolpolitiek". https://t.co/NVsz2Jl6Cc — Hans Kuiper (@hanskuiper) June 23, 2022



Faalkabinet op alle beleidsvlakken. – Miljard euro voor woningbouw leverde mogelijk niet één huis extra ophttps://t.co/lcbxZ4jOiR #stikstof #woningnood — Toon Vamos (@tova1167) June 23, 2022



