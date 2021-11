In deze steden kun je nog wél fijn wonen voor een half miljoen

Een betaalbaar huis vinden is ongeveer net zo moeilijk als naar de ruimte gaan. Het is zeker niet onmogelijk, maar je moet er wel een flinke portemonnee voor hebben. Tegenwoordig kun je een ton overbieden en nog steeds overboden worden, zo groot is de gekte op de woningmarkt. Er zijn niet vijf anderen die de woning ook willen, maar een stuk of elf. Maar er zijn nog plekken waar je voor een half miljoen nog prima kunt wonen. Wij sommen de steden op waar je het meest krijgt voor je woningbudget.

Het zal je niet verbazen: Amsterdam staat niet op dit lijstje. Spaarplatform Raisin zocht uit in welke steden je nog wel genoeg hebt aan een budget van zo’n 500.000 euro.

Tilburg beste stad voor een koopwoning

Als je erg gehecht bent aan Noord- of Zuid-Holland zul je van dit lijstje niet heel blij worden. De provincies die erin voorkomen zijn namelijk onder meer Brabant, Groningen, Limburg en Drenthe. Maar woningnood is woningnood: iedereen moet toch érgens wonen.

De absolute winnaar is Tilburg: daar krijg je het meest voor het geld dat je in een huis stopt. In het tweede kwartaal van 2021 steeg de gemiddelde prijs van een koophuis naar 410.000 euro, bijna 20 procent meer dan tien jaar geleden. Daar heeft Raisin rekening mee gehouden in hun onderzoek, een budget van 400.000 tot 500.000 euro. Woningen in verschillende steden beoordeelden ze op basis van bijvoorbeeld aantal vierkante meters, aantal kamers en of er een tuin of garage is. Een stad kan maximaal 390 punten scoren. Tilburg, de winnaar, krijgt er 257. Het gemiddelde (beschikbare) huis is daar 113 vierkante meters, heeft gemiddeld vier kamers en beschikt vaak over een tuin of garage.

Op plek twee staat Assen, met 235 punten. Een gemiddelde woning is daar weliswaar groter dan in Tilburg, zo’n 138 vierkante meter met vijf kamers, maar minder huizen hebben bijvoorbeeld een garage of bad. Apeldoorn volgt als derde en scoort 232 punten. Daar zijn huizen gemiddeld 109 vierkante meter, ook met vijf kamers. Ook hier hebben huizen bovengemiddeld vaak een tuin, garage of bad.

Verder in de top tien staan:

Roermond: gemiddelde woning is 133 vierkante meter;

Groningen: gemiddeld 105 vierkante meter;

‘s Hertogenbosch: gemiddeld 101 vierkante meter;

Almere: gemiddeld 107 vierkante meter;

Enschede: gemiddeld 126 vierkante meter;

Venlo: gemiddeld 115 vierkante meter;

En Dordrecht: gemiddeld 110 vierkante meter.

Gekte op de woningmarkt: hier krijg je het minst

Waar een top tien is, is ook een zogeheten ‘bodem tien’ als het gaat om de woningmarkt. De steden waar je dus het minst krijgt voor je geld. En verrassing: Amsterdam staat niet op de laatste plek. Mensen die dol zijn op vlaai kunnen het minst kritisch zijn als ze naar een woning zoeken, want Maastricht scoort het slechtst. Daar scoren beschikbare woningen slechts 124 punten, een heel stuk lager dan winnaar Tilburg. En oké, Amsterdam staat op de een na laatste plek. Ook daar heb je weinig te eisen. Alkmaar staat als derde in de lijst.

Verder bij de laatste tien (van slechtst naar best) zitten:

Haarlem;

Middelburg;

Utrecht;

Nijmegen;

Leiden;

Zwolle;

En Leeuwarden.

Dus, ben je op zoek naar een huis? Dan weet je nu waar je wel (en misschien vooral niet) terechtkunt.