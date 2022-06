Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nog meer zomervluchten worden geschrapt: nu ook die van easyJet

Nog meer pech voor reizigers die van plan zijn om te vliegen deze zomer. Ook easyJet moet noodgedwongen heel wat vluchten cancelen, omdat het aantal vluchten vanaf Schiphol moet worden verminderd. Vanwege personeelstekorten kunnen deze zomer minder reizigers gebruikmaken van de luchthaven. EasyJet meldde vorige week nog details af te wachten, maar gaat nu toch al extra vluchten schrappen voor de hele zomerperiode.

De vliegmaatschappij wil klanten meer tijd geven om een alternatieve vlucht bij easyJet te boeken of bij een andere maatschappij als er geen goede uitwijkmogelijkheid is. Het is nog niet bekend hoeveel en welke vluchten precies worden geschrapt. Topman Johan Lundgren van easyJet hoopt alle klanten „de komende dagen” duidelijkheid te kunnen geven. Voor het einde van de maand moet bekend zijn welke vluchten er precies uitvallen in de zomer.

Schiphol één van de belangrijkste luchthavens voor easyJet

Eerder ging easyJet er vanuit tot eind september bijna evenveel vliegtickets beschikbaar te stellen (97 procent) als in 2019 voor de coronacrisis. Dat heeft de maatschappij nu bijgesteld naar 90 procent van dat aantal vanwege de problemen op de Europese luchthavens. „Veruit de meeste klanten worden niet getroffen”, aldus Lundgren.

EasyJet is een van de grotere gebruikers van Schiphol en dat is ook een van de belangrijkste luchthavens voor het bedrijf. Dat geldt ook voor Londen Gatwick, waar de laatste tijd ook veel lange wachttijden waren. De maatschappij meldde een paar weken terug al dat er voor de zomer een aantal vluchten van Amsterdam naar London Gatwick en London Luton proactief was geannuleerd. Ook dit kwam vanwege de grote drukte op Schiphol.

13.500 te veel stoelen vanaf Schiphol

Schiphol maakte vorige week bekend dat er in juli gemiddeld 13.500 stoelen te veel zijn, als alle vliegtuigen helemaal vol zitten. Dat is bijna 17 procent van het aantal stoelen dat eigenlijk gemiddeld per dag ingepland stond. De slotcoördinator van de luchthaven bepaalt vervolgens wat dat per maatschappij gaat betekenen. Daarover komt begin deze week meer duidelijkheid.