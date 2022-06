Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

KLM: geboekte reizen deze zomer gaan ‘gewoon’ door

KLM zegt dat de reizen van passagiers die voor deze zomer een vlucht hebben geboekt „gewoon” zullen doorgaan, ondanks de beperkingen op Schiphol. De grootste gebruiker van de nationale luchthaven zal op „beperkte schaal” vluchten annuleren. De reizigers die dit betreft krijgen een „acceptabel alternatief” aangeboden.

Daarnaast beperkt KLM de verkoop van nieuwe tickets zodat het op Schiphol niet te druk wordt. De luchtvaartmaatschappij wilde niet zeggen hoeveel vluchten worden geschrapt. KLM is niet de enige die vandaag aankondigt ‘gewoon’ te gaan vliegen: ook TUI annuleert geen vluchten aankomende zomer.

De reizigers van wie de vlucht wordt geannuleerd, krijgen een alternatief aangeboden. Dat zullen andere vluchten vanaf Schiphol zijn, wat volgens een woordvoerder mogelijk is door minder nieuwe tickets te verkopen. KLM houdt er rekening mee dat niet alle vervangende vluchten op dezelfde dag van de aanvankelijk geboekte reis kunnen vertrekken, maar streeft daar wel naar.

KLM grootste gebruiker op Schiphol

EasyJet daarentegen kondigde aan wel degelijk vluchten te gaan schrappen. Dat doen zij omdat het aantal vluchten vanaf Schiphol moet worden verminderd. Vanwege personeelstekorten kunnen deze zomer minder reizigers gebruikmaken van de luchthaven. EasyJet meldde vorige week nog details af te wachten, maar gaat nu toch al extra vluchten schrappen voor de hele zomerperiode.

KLM is met ongeveer de helft van het aantal slots verreweg de grootste gebruiker van Schiphol. Maatschappijen mogen zelf kiezen hoe de beperking in het aantal stoelen ingevuld wordt. Zo kan bijvoorbeeld de ticketverkoop worden stopgezet of moeten reizen van passagiers worden geannuleerd. Dat ligt er ook aan hoeveel tickets al zijn verkocht.

Vluchten schrappen

Vluchten schrappen op Schiphol is „heel naar” en „wat je niet wil”. Dat zei minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat al eerder over de situatie. „Maar het is uiteindelijk de keuze tussen dit en een totaal onvoorspelbare operatie op Schiphol.” De chaos zou „twee of drie” keer zo groot zijn als in de meivakantie, vreest de bewindsman.

Harbers spreekt van een „vreselijk afweging, wetende hoeveel het betekent voor mensen” die graag met het vliegtuig op vakantie willen, en nu in de onduidelijkheid zitten. Maar het alternatief was volgens hem een enorm drukke zomer, met lange rijen én risico’s voor de openbare orde.