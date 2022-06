Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel discussie na tweet Alexander Klöpping: ‘Boeren zijn op papier vastgoedmiljonairs’

Een bericht op Twitter van Alexander Klöpping over de boeren en het boerenprotest heeft een dag lang veel stof doen opwaaien. Heel veel ‘blokkeerboeren’ zijn wat hem betreft ‘op papier vastgoedmiljonair’. Klöppings mening leverde flink wat discussie op het sociale media-platform op. Zowel tegenstanders als mensen die het met hem eens zijn lieten (soms luid en duidelijk) van zich horen. „We moeten wel te vreten hebben.”

De complete mening van Alexander Klöpping, internetondernemer en man achter Blendl: „Onbegrijpelijk hoeveel geduld we in Nederland hebben met blokkeerboeren — een groep mensen die op papier vastgoedmiljonair zijn (een op de vijf miljonairs in Nederland is boer), eigenaars van vervuilende bedrijven met een sterke Haagse lobby.”

In de file door de (blokkeer)boeren

Veel Nederlanders zullen door het boerenprotest gisteren hebben gedacht als Klöpping. Niet over het miljonairsgedeelte misschien, wel als het om de term blokkeerboeren gaat als zij in een van de ellenlange files stonden. Zowel gistermorgen als in de avondspits was het door trekkers die op snelwegen reden – dat was verboden – een grote verkeerschaos (meer daarover en de dag van het boerenprotest lees je hier). Mensen die niets met de stikstofplannen van het kabinet te maken hebben, kwamen te laat op hun werk of op welke afspraak dan ook. De (blokkeer)boeren zorgden zo voor minder sympathie voor hun actie tegen het kabinet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Onbegrijpelijk hoeveel geduld we in Nederland hebben met blokkeerboeren — een groep mensen die op papier vastgoedmiljonair zijn (een op de vijf miljonairs in Nederland is boer), eigenaars van vervuilende bedrijven met een sterke Haagse lobby. — Alexander Klöpping (@AlexanderNL) June 22, 2022

Bovenstaande tweet leverde Alexander Klöpping meer dan 4100 likes en 570 retweets op, om maar aan te geven dat veel mensen het met de journalist eens zijn. Maar ook veel mensen niet, als je de reacties bekijkt.

Reacties op twee Alexander Klöpping

Ene Theo komt wat cynisch door de bocht: „Ja laten we iedereen die door keihard werken wat centen hebben verdiend, kapot maken.” Een boer begrijpt de gedachte van Alexander Klöpping en nodigt hem uit voor uitleg op het platteland. Op de uitnodiging is nog niet gereageerd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hé @AlexanderNL, kan mij goed voorstellen dat je dat niet begrijpt en qua vermogen al helemaal niet. Je bent welkom voor een kop koffie, wil je best uitleggen hoe de vork in de steel zit🙂 Pak je deze kans voor een mooie dag op het platteland? — ErikSmale (@ErikSmale) June 22, 2022

Een andere twitteraar neemt het op voor de boeren: „Al zijn ze miljardair. Ze werken er hard voor om te zorgen dat wij te vreten hebben.” Ook Tom vindt het bericht van Klöpping maar niks: „Goh, weer wat grachtengordel-logica”. „Je stukkie vlees van de AH2Go komt ook aanwaaien zeker? Omdat één op de vijf miljonairs een boer is (waarvan ik ook zeker benieuwd ben naar de bron) moet de rest dus ook maar opzouten? Wat een kortzichtigheid.”

Marije kan de boeren, net als Klöpping, niet zo goed verdragen. „Ik kan er ook niet tegen. Ik denk steeds aan al die zieke (long covid) zorgmedewerkers, toeslagengedupeerden, gedupeerde Groningers, etc. Hadden zij maar tractors. Kregen zij maar steun en aandacht.”

‘Boeren verdienen met keihard werken’

„Met veel pijn en moeite lukt het boeren om een kleine winst te maken in combinatie met keihard werken”, meldt Hans in reactie op de ‘vastgoedmiljonairs’. „En passant wordt de gehele bevolking ook nog gevoed.” Afsluitend met een kleine sneer naar Klöpping: „Winst maken is u nog nooit gelukt met Blendle.”

En zo gaat het nog heel lang door. Van ‘wat een bullshit kraamt u uit’ tot deze:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.