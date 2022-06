Na zonneschijn komt… regen? Morgenmiddag mogelijk zware onweersbuien

Temperaturen van maar liefst 31 graden. Die staan ons vandaag en morgen te wachten. Vooral in het zuiden van het land gaat het flink warm worden. Toch staan en ook regen- en onweersbuien vanaf morgenmiddag op de planning. Die kunnen lokaal fel uitpakken, meldt Weeronline.

Vandaag warmt het snel op en in de middag is het in het noorden en midden van het land 25 tot 29 graden. In het zuiden kan het zelfs tropisch worden, met temperaturen van 30 of 31 graden.

Morgen doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en kan in het zuidoosten van het land de 35 graden worden aangetikt. De warmste dag van het jaar tot dusver, aldus het weerbureau. De zon schijnt fel en het is benauwd. In de loop van de dag neemt de kans op regen- en onweersbuien toe en wordt de warme lucht verdreven.

Regen- en onweersbuien

Dat is zondag goed te merken, als het in het noorden nog maar een graad of 20 wordt. In het zuidoosten kan het nog wel flink opwarmen. Ook dan kunnen er enkele stevige regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen.

Voor de bezoekers van festival Pinkpop gaat het zweten worden. Temperaturen kunnen volgens weerdienst Weeronline lokaal oplopen tot 32 graden vandaag en 35 graden morgen. Volgens de ‘hitte-index‘ van RTL Nieuws kan de gevoelstemperatuur op de tweede Pinkpopdag zelfs 48 graden worden… Tips feiten en fabels over zonnebrand zijn dus niet overbodig en vind je hier.

Hitteprotocol