Keiharde straffen: maanden cel voor relschoppers promotieduel ADO

Vier supporters van voetbalclub ADO Den Haag zitten de komende maanden in de gevangenis. Ze werden vandaag veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de rellen na de wedstrijd eind mei tegen Excelsior, waarin hun club promotie naar de Eredivisie misliep. De rechter was niet mals, maar keihard.

„De verontwaardiging was enorm. Internationaal en nationaal stond Den Haag er belabberd op. Fysiek geweld tegen agenten kan niet worden getolereerd en verdient geen mededogen”, verklaarde de politierechter. Volgens de officier van justitie van het Openbaar Ministerie in Den Haag hebben de verdachten „de club, de mooie sport en onze mooie stad van de lelijkste kant laten zien”. ‘Gelukkig geen Eredivisie voor ADO’, was een veel gehoorde kreet op sociale media eind mei.

‘Fan’ ADO sloeg met regenpijp

Een 57-jarige man uit Leidschendam werd veroordeeld omdat hij een ME’er tot twee keer toe met een regenpijp had geslagen. De agent verklaarde dat hij zeker zwaargewond zou zijn geraakt als hij geen beschermende kleren en helm had gedragen. De verdachte noemde zijn actie een „domme fout”.

Een 24-jarige man uit Den Haag gooide ongeveer tien stenen naar mensen van de ME, was op beelden van bewakingscamera’s te zien. Ook schopte hij tegen een politiebus aan. Dat deed hij omdat hij dronken was en in paniek raakte omdat hij zijn vriendengroep en zijn autosleutel kwijt was, maar het was niet de bedoeling dat de stenen mensen zouden raken, verklaarde hij bij de zitting.



Er werd op 29 mei grof geweld gepleegd tegen de politie na een voetbalwedstrijd van ADO Den Haag. Vier relschoppers stonden vandaag voor de rechter en kregen gevangenisstraffen opgelegd. Het onderzoek naar andere verdachten loopt nog.https://t.co/B3F8W3TZ1A — OM Den Haag (@OM_DenHaag) June 9, 2022

‘Andere fans trokken mijn open’

Een 48-jarige man uit Rijswijk probeerde na de wedstrijd tussen de ME’ers door te lopen, werd tegengehouden en schopte toen naar een agent. Vervolgens werd hij in zijn been gebeten door een politiehond. Andere supporters probeerden hem los te trekken. „Dat hadden ze beter niet kunnen doen. Ze trokken mijn been open. Een tweede hond kwam om de menigte weg te jagen. Die beet mij ook, dat was mijn pech”, verklaarde de man. Hij had naar eigen zeggen twintig biertjes op. In 2019 had hij al een stadionverbod van 81 maanden gekregen. Hij had zich toen misdragen bij een uitwedstrijd tegen Heracles in Almelo. ADO Den Haag had eerder al erkend dat er waarschijnlijk mensen met stadionverboden in het stadion waren gekomen.

Die drie verdachten kregen allen zes maanden gevangenisstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

Met een riem ME’er geslagen

De vierde verdachte is een 25-jarige man uit Rijswijk. Die heeft onder meer met een riem naar een ME’er hebben geslagen. Hij kreeg daar vijf maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor. Hij kreeg eerder een gevangenisstraf van drie jaar. Dit omdat hij xtc had geproduceerd. De man en werd langzaam voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Later deze maand zou hij voorwaardelijk vrijkomen en de gevangenis helemaal kunnen verlaten.

Bij de rellen waren honderden mensen betrokken, maar het is de politie tot nu toe gelukt om slechts zeven van hen te vinden.