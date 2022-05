Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Storm en onweer leverden bizarre beelden uit Paderborn en Limburg op

Storm, tornado’s en onweer hebben gisteren een spoor van vernieling achtergelaten. In Nederland werd vooral Limburg getroffen, maar het hevigst was de situatie in het Duitse Paderborn. Het leverde indrukwekkende en bizarre beelden op. Een terugblik op het dag van gisteren.

De Duitse stad Paderborn (‘op de kaart‘ ter hoogte van Nijmegen) werd getroffen door een tornado. Daarbij raakten volgens de brandweer 38 mensen gewond. Tien van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de politie. Agenten spraken van die „chaos” in de stad. Een slachtoffer zou vechten voor zijn leven.

Storm Paderborn regelrechte windhoos

De windhoos veroorzaakte ook aanzienlijke materiële schade in de stad, die in de deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt. De politie schat die in op „enkele miljoenen euro’s”. Verschillende woningen zijn beschadigd en bomen zijn omgevallen. Op sociale media zijn beelden te zien van hoe de tornado bomen omgooit en delen van gebouwen afrukt. Andere foto’s uit de omgeving tonen auto’s die op hun kop liggen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Yet *another* video of the extreme wind produced by the strong tornado in #Paderborn. The amount of quality footage you get from a sigtor passing through a major population center is (sadly) crazy.#Tornado #Unwetter https://t.co/R1R4WCQHeM — KeviShader (@KeviShader) May 20, 2022

In de naburige deelstaat Rijnland-Palts kwam een 38-jarige man om het leven nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij zijn ondergelopen kelder binnenging en op zijn hoofd viel. In het westen van het land raakte het treinverkeer ontregeld en de autoriteiten riepen mensen op binnen te blijven.

Nog een tornado, kerktoren verwoest

Ook de stad Lippstadt, die ongeveer 30 kilometer ten westen van Paderborn ligt, is volgens de brandweer waarschijnlijk getroffen door een tornado. Niemand raakte daar gewond. Wel werd de toren van de kerk van de stad door de harde wind verwoest. 120 bezoekers van het zwembad kwamen tijdelijk vast te zitten omdat omgevallen bomen de toegang blokkeerden. De brandweer heeft hen bevrijd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In de zuidelijke deelstaat Beieren raakten veertien mensen gewond toen het dak van hun gebouw instortte. Twee van hen, een vrouw en een kind, zijn er slecht aan toe. De Duitse weerdiensten hadden een stormwaarschuwing afgegeven en op sommige plekken windstoten tot 130 kilometer per uur voorspeld. Het slechte weer is volgens meteorologen veroorzaakt door abnormaal hoge temperaturen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Large and damaging tornado in northwest Germany 🇩🇪 today This is in the region of Lippstadt. https://t.co/7kozWI5LYX — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) May 20, 2022

Storm met spoor van vernieling in Limburg

Een windhoos heeft gistermiddag in een half uur tijd een spoor van vernielingen aangericht in de voormalige westelijke mijnstreek in Limburg. Met name aan de Steenstraat in Spaubeek raakten tientallen woningen zwaar beschadigd. Ook in Beek vlogen daken van woningen. Een huis aan de Beatrixstraat in Beek staat op instorten.. Nogal wat bewoners konden niet naar huis terug. Voor hen werd opvang elders geregeld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een valwind hield vooral tussen 14.00 uur en 14.30 uur huis. Volgens het KNMI ontstaat zo’n valwind als een enorme hoeveelheid koude lucht uit een intensieve buienwolk omlaag stort. Als gevolg daarvan vielen bomen om, gedeeltelijk op daken van huizen. Ook viel een schoorsteen op een auto, en lagen wegen vol pannen, takken en bakstenen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Storm houdt huis in Beek: ‘Ik zag bloempotten vol aarde door de ramen vliegen’ https://t.co/DYMsRQ7AiX — De Limburger (@delimburger) May 20, 2022

Volgens de brandweer kwamen er zeker 150 schademeldingen binnen uit de regio rond Geleen. In Sittard en Geleen hadden mensen vooral last van wateroverlast. In omliggende dorpen als onder meer Urmond, Beek, Schinnen, Spaubeek, Urmond en Oirsbeek speelde vooral de wind parten, met veel schade als gevolg.

Mocht het weer gaan onweren en je bent nog buiten, wat moet je dan doen? Tips lees je hier.