Onbegrip over campagne #geendruppelbenzine: ‘Buiten elke realiteit’

Op de dag dat de prijs voor benzine opnieuw tot recordhoogtes is gestegen, is ophef ontstaan over een campagne van de overheid. Die wil Nederlanders uitdagen om in de maand juni de auto te laten staan. In de geest van Dry January, waarbij drinkers een maand lang geen druppel alcohol drinken, is de uitdaging nu om tot 1 juli geen auto te rijden. Maar die oproep schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat.

Gisteren tweette het officiële Twitteraccount van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de challenge. „Lukt het jou om vier weken de auto te laten staan en vaker de fiets of het ov te pakken?”, was de vraag. „Goed voor het milieu en je portemonnee.”



De #geendruppelbenzine challenge is van start! Lukt het jou om vier weken (tot 1 juli) de auto te laten staan en vaker de fiets of het ov te pakken? Goed voor het milieu en je portemonnee ➡️ https://t.co/PeWRAc2xOZ @milieucentraal pic.twitter.com/cA7me2oeyK — Ministerie IenW (@MinIenW) June 7, 2022

Verontwaardiging over campagne #geendruppelbenzine

Twitteraars reageren massaal verontwaardigd op de challenge. Veel mensen snappen er maar weinig van. „Wat wil men bereiken? Er staat niets tegenover, zoals goedkopere ov, goede verbindingen ov of mogelijkheid tot thuiswerken. Dus voor veel mensen is het alternatief kostbaarder en tijdrovend. Doe een campagne als je alternatieven hebt.”



Vast een dure campagne dat #geendruppelbenzine Wat wil men bereiken? Er staat niets tegenover, zoals goedkopere ov, goede verbindingen ov of mogelijkheid tot thuiswerken. Dus voor veel mensen is het alternatief kostbaarder en tijdrovend. Doe een campagne als je alternatieven hebt — Jezzebel (@Jezzebells1) June 8, 2022

Ook de oproep om het openbaar vervoer te gebruiken, kan op weinig goedkeuring rekenen. Want zoveel beter is het ov helemaal niet voor de portemonnee, zeggen de critici. Als er überhaupt al mogelijkheden zijn om met het openbaar vervoer te reizen. Sommigen vinden dat de overheid eerst zijn eigen ‘challenges’ moet zien op te lossen.



Waar ik woon is openbaar vervoer geen optie, bovendien als mantelzorger is de auto essentieel.

Leuk hoor zo'n challenge, ik zie liever dat jullie jezelf uitdagen om leven voor de burgers meer leefbaar te maken, daar draagt deze challenge niet aan bij. — Karen (@dwalertje) June 7, 2022



Het OV goed voor je portemonnee? Jullie zijn duidelijk al heel lang niet op eigen kosten in het OV geweest 🤡🤡🤡 — Robert Everts (@robert_everts) June 7, 2022



Die hele #geendruppelbenzine challenge zou pas echt hout snijden als @MinIenW 4 weken lang het OV gratis zou maken. — Michelle (@Fashiorexia) June 8, 2022



Ik zou graag meedoen met #geendruppelbenzine maar Arriva besloot om nu de lockdowns voorbij zijn en de klimaatcrisis niet verdwenen is de route van buslijn 157 in Noord-Brabant in te korten. 🤦🏻‍♂️ @Arriva_NL — vreemde in eigen land🇳🇱🇺🇦🇧🇾 (@vreemland) June 8, 2022



Weinig mensen vinden dit een goede actie als ik het aantal likes zie.@MinIenW denken jullie echt dat mensen massaal het dure OV ingaan? De overheid en kabinet lijken buiten elke realiteit te staan. #benzineprijs #ov #realiteitszin #overheid — Dirk-Jan de Jeu (@djdejeu) June 8, 2022

Anderen zeggen dat door het personeelstekort verschillende trajecten zijn ingekort, niet meer of met een mindere frequentie worden gereden. „NS, zijn jullie klaar voor de geweldige campagne van de overheid”, schrijft iemand cynisch bij een video waarin mensen in een trein worden gepropt.



Leuk dit… #geendruppelbenzine Maar tegelijkertijd moet de @NS_online treinen schrappen vanwege personeelstekort. En worden buslijnen eruit gehaald vanwege 'te weinig reizigers'…(n.a.v. – sturend – onderzoek midden in de corona periode…) — Croongetuige (@Croongetuige) June 8, 2022



@NS_online zijn jullie er klaar voor onze geweldige campagne van onze overheid? #geendruppelbenzine pic.twitter.com/57lSWF1M2O — kishan54746 (@kishan54746) June 8, 2022

Prijs voor benzine op recordhoogte

Vandaag is de adviesprijs voor een liter benzine 2,504 euro. Daarmee is de brandstof 0,2 cent duurder dan het vorige record dat op 10 maart werd bereikt. Toen kostte een liter benzine 2,502 euro en een liter diesel 2,375 euro. Op de eerste dag van april ging de prijs vervolgens weer met meer dan 20 cent omlaag. Het kabinet heeft vanaf 1 april namelijk de accijnzen op benzine en diesel voor de rest van dit jaar verlaagd.

Maar op de olie- en gasmarkt bleef het de laatste tijd erg onrustig, onder meer door onzekerheid over leveringen uit Rusland en tekorten aan raffinagecapaciteit. Daardoor steeg de prijs de laatste tijd geleidelijk. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. In de praktijk betalen automobilisten de adviesprijzen alleen langs de snelweg.