Tientallen koffers achtergebleven in bagagehal Schiphol: ‘Puinhoop’

De problemen op Schiphol zijn nog altijd niet voorbij. Zo kampen verschillende luchtvaartmaatschappijen met de naweeën van de logistieke problemen en drukte op de luchthaven. Dat is goed te zien in de bagagehal. Daar zijn veel meer koffers dan gebruikelijk achtergebleven in de bagagehal.

Op sociale media circuleren beelden van tientallen koffers die bij de bagagebanden bij elkaar staan. Ook een verslaggever van persbureau ANP merkte op dat er veel koffers waren zonder eigenaar. Een woordvoerder van Schiphol erkent nu dat het aantal koffers dat moet worden nagezonden hoger ligt dan normaal. Toch zegt de luchthaven dat de problemen relatief beperkt zijn.



Op Schiphol niet alleen een mensenmassa maar er staan ook ontzettend veel koffers. #hoedan pic.twitter.com/cE5ellwBZL — Arianne Hollander (@JFMHollander) June 5, 2022



Als je dacht dat alleen het vertrekken vanaf ⁦@Schiphol⁩ kut was, heb je het mis: overal liggen koffers. Van inkomende reizigers die inmiddels zonder hun bezittingen verder zijn moeten gaan. 08.06.2022 03:22 #Schiphol #Netherlands pic.twitter.com/Lrtt7yPkWY — Thomas Schlijper (@schlijper) June 8, 2022

Het is niet voor het eerst dat de bagagehal vol ligt met koffers. In de eerdere chaos van vorige maand was het ook al zo dat veel koffers achterbleven op Schiphol.



Wat een ellende op #Schiphol. De #Schipholchaos duurt maar voort. Wij hadden onze bagage op tijd. Maar ik denk dat heel wat vakantiegangers hun bagage kwijt zijn. Losse bagagelabels op de vloer. Her en der koffers. Wat een puinhoop. Filmpje gemaakt op zaterdag 28-5 om 01.00 uur. pic.twitter.com/rPogC69gB8 — Tekedorus (@Tekedorus) May 28, 2022

KLM: ‘Veel koffers nog niet op bestemming’

Maatschappijen zenden koffers die achterblijven na. KLM, dat zaterdag 42 toestellen leeg naar Amsterdam liet terugvliegen, laat aan ANP weten dat „door de verstoorde operatie van afgelopen weekend een groot aantal ingecheckte koffers nog niet op hun Europese bestemming is gearriveerd”.

„Deze koffers worden zo snel mogelijk nagezonden aan onze klanten”, aldus de maatschappij. Een woordvoerder van Transavia zegt dat de kofferproblemen bij die maatschappij niet spelen.

Bagageafhandelaren noemen oorzaak voor problemen op Schiphol

Bagageafhandelaren noemen de vertragingen van vluchten van het afgelopen weekend als meest voorname oorzaak. Door het baanonderhoud op Schiphol in combinatie met ongunstig weer afgelopen weekend, kwamen veel vliegtuigen later aan. Zo gebeurt het weleens dat er genoeg personeel klaarstaat om een vliegtuig uit te laden, maar dat de vlucht is vertraagd.

Dan kan het langer duren voordat de koffers op de band liggen, zo klinkt het. Ook hebben afhandelaars extra werk wanneer het een reiziger, bijvoorbeeld door de drukte bij de controles, niet lukt om op tijd in het vliegtuig te komen. Dan moeten ook de koffers weer van boord, wat weer extra werk betekent. Daardoor kunnen niet alle koffers op tijd worden afgehandeld.