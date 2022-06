Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tanken in Duitsland sinds vandaag stukken goedkoper: dit betaal je per liter

Het is sinds vanochtend een stuk goedkoper om in Duitsland te tanken dan in Nederland. En dat is meteen reden voor Nederlanders die dicht bij de grens wonen om ‘even’ langs te wippen. Om tanken goedkoper te maken, heeft Duitsland namelijk een belastingverlaging doorgevoerd, met 35 cent per liter benzine en 17 cent voor diesel. En dat tikt toch flink aan.

Een liter benzine E10 kostte aan de pomp vlak voor 07.00 uur vanaf 1,85 euro. Diesel kost rond de 1,90 euro. Het gaat om een momentopname, want in Duitsland worden de prijzen meermaals per dag bijgesteld. Wil je trouwens wat minder tanken? Check dan deze verrassende tips om diesel of benzine te besparen.

Wel verschillen de prijzen per tankstation, ze kunnen ook van moment tot moment fluctueren. De grote oliemaatschappijen bepalen de prijs centraal. Per dag kan dat bij het tanken 10 tot 15 cent schelen, afhankelijk van het moment waarop je gaat tanken. Wie goedkoop uit wil zijn kan kijken op een speciale website die de prijzen van moment tot moment aangeeft.

Tanken goedkoper in Duitsland

In Nederland ligt de prijs voor diesel en Euro95 (E10), zoals je misschien wel hebt gemerkt, een stuk hoger. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers is de landelijke adviesprijs voor een liter Euro95 nu 2,44 euro. Voor een liter diesel is dat 2,13 euro. UnitedConsumers houdt de adviesprijzen bij van vijf grote oliemaatschappijen die in Nederland benzine verkopen. De adviesprijs hoeft overigens vrijwel alleen maar langs de snelweg worden betaald. Langs kleinere wegen kan vaak wat goedkoper worden getankt.

Alhoewel de lagere tankprijzen in Duitsland zeker een reden voor Nederlanders is om even de grens over te gaan, viel de drukte vanochtend nog mee. Bij twee pompstations in Karken, net over de grens bij Posterholt, stonden rond 07.00 uur auto’s voor alle pompen, maar er had zich nog geen rij wachtenden gevormd. Bij Esso in Karken kwamen veel automobilisten echter van een koude kermis thuis: ze moesten onverrichter zake doorrijden vanwege een pinstoring. Je kon er alleen cash betalen.

Geen grote zorgen in Nederland

Een tankstation in Elmpt, over de grens bij Roermond, gaf rond 08.00 uur eenzelfde beeld te zien: wel veel af en aan rijdende Nederlandse auto’s, maar geen rij wachtenden.

Aan de andere kant van de grens was het toch nog redelijk druk. Bij een tankstation in Melick toonde de vrouw achter de kassa zich gelaten. „Er is toch niets aan te doen”, zei ze. Wel gaf ze aan dat veel bedrijfswagens kwamen tanken. Iets dergelijks geldt voor een tankstation langs de A73 bij Roermond. De beheerder daar maakt zich helemaal geen zorgen. „Al twintig jaar is er een prijsverschil”, zei hij. „Al voor corona gingen mensen in Duitsland of België tanken. Gelukkig hebben wij veel vaste klanten met bedrijfswagens.”