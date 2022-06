3 jaar cel en TBS tegen kinderlokker Waddinxveen: ‘Kinderen totaal overstuur’

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag drie jaar cel en tbs met voorwaarden geëist tegen een kinderlokker uit Waddinxveen. De 51-jarige Marco de W. staat terecht bij de rechtbank in Den Haag voor ontucht en aanranding en pogingen daartoe. De officier van justitie zei dat De W. bij 28 jonge slachtoffers het vertrouwen in de mens heeft beschadigd.

De verdachte sloeg van december 2019 tot oktober 2021 toe. Hij ging te werk in Gouda, Gouderak, Waddinxveen en Zuidplas. Zijn doelwitten waren buitenspelende kinderen. De kinderlokker uit Waddinxveen dwong de slachtoffertjes om hun geslachtsdeel te tonen, aan zichzelf te zitten of te aanschouwen hoe De W. zijn penis toonde. In enkele gevallen betastte de Waddinxvener de jongens en meisjes. De slachtoffers waren 6 tot en met 12 jaar oud.

Kinderlokker Waddinxveen

„Kinderen kwamen totaal overstuur in tranen thuis. Ze moesten eerst geknuffeld worden, voordat ze konden vertellen wat er is gebeurd”, zei de officier. „Hij heeft een deel van hun onbevangenheid ontnomen. En inbreuk gemaakt op hun seksualiteit.” Bij de strafeis hield ze rekening met de lange pleegperiode, het aantal slachtoffers en de grote maatschappelijke onrust.

Na zijn arrestatie heeft De W., zelf vader van twee jonge kinderen, alle misdrijven bekend. Deskundigen stelden bij hem een pedofiele stoornis vast. Zonder behandeling zou de kans op herhaling groot zijn.

Officier van justitie viel flauw

De strafeis zou eigenlijk gisteren al zijn, maar tijdens de voordracht viel de officier van justitie flauw. Vanochtend ging de zaak weer verder. „Ik heb op een bijzondere manier het requisitoir gestaakt. Ik voel me inmiddels weer goed”, zei de officier.