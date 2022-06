Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer duidelijk over man die in Berlijn op menigte inreed: ‘Verward’

De man die gisteren inreed op een menigte in Berlijn deed dat met opzet. Volgens burgemeester Franziska Giffey kampt hij met „ernstige psychische problemen”. Door onderzoek is er wat meer duidelijkheid over de verdachte.

Een lerares kwam bij het drama in Berlijn om het leven. Veertien anderen, onder wie kinderen, raakten gewond. Vijf of zes van hen waren er gisteren zeer slecht aan toe, maar meer daarover is niet bekendgemaakt.



#Berlijn #Berlin My heart goes out to all those affected by this tragedy, exactly the same place as the 2016 Christmas market terror attack….🙏 pic.twitter.com/2TZeQRHdse — Robin Hood 🏹 (@GoodRobinHood) June 8, 2022

Verwarrende verklaring over drama Berlijn

De verdachte is een 29-jarige Armeense Duitser. Volgens de politie heeft hij meerdere warrige verklaringen afgelegd, die nog moeten worden ontcijferd. Dat meldde burgemeester Giffey tegen de publieke omroep RBB. De politie onderzoekt nog of de posters die in de auto werden gevonden, met leuzen over Turkije erop, iets te maken hebben met het motief van de man.

De schoolklas waar de man op inreed, bezocht Berlijn vanuit de kleine stad Bad Arolsen in de deelstaat Hessen, in het midden van Duitsland. De man reed met de auto de stoep op en na de lerares en leerlingen te hebben geraakt, ging hij de weg weer op, waarna het voertuig op een gebouw botste.



Bekijk beelden van de auto die inreed op menigte in Berlijn | https://t.co/WL6Cn8LvgC https://t.co/UVSpcOW4zx — Bureau MaRiT (@BureauMaRiT) June 9, 2022

‘Zwarte dag’

Burgermoeder Giffey van de stad spreekt van een „zwarte dag in de geschiedenis van Berlijn”.

De Armeens-Duitse automobilist reed gisteren op de Kurfürstendamm de stoep op, waar tal van mensen liepen. Hij boorde zich met zijn wagen 200 meter verder, op de Tauentzienstrasse, in een etalage. De man is naar een ziekenhuis gebracht. De politie is met steun van een speciale eenheid naar de woning van de man in de wijk Charlottenburg gegaan om die te doorzoeken.

Bovendien is contact gezocht met zijn zus, op wier naam de wagen zou staan. Een politiewoordvoerder zei gisteravond tegen persbureau DPA dat er „aanwijzingen zijn die de theorie ondersteunen van een psychische noodsituatie” bij de bestuurder. Hij benadrukte echter dat dit slechts een van de richtingen is waarin het onderzoek gaat en dat nog niets is uitgesloten. Vandaag werd de verwarring dus wel duidelijk.