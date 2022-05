Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Ik wil graag minder werken, hoe pak ik dat aan?’

Wekelijks beantwoordt geld & carrière-redacteur Tessa Ham een prangende lezersvraag. Met vandaag: hoe pak je het aan als je minder wil werken?

Een collega die slurpt, stinkt of veel te luidruchtig zijn weekendplannen bespreekt. Daar zit niemand op te wachten. En wat is nu eigenlijk de juiste timing om loonsverhoging te vragen en de beste manier om te sparen? Het komt allemaal aan bod in de rubriek ‘Tessa geeft raad’. Deze week hebben we het over minder werken.

„Beste Tessa, momenteel werk ik fulltime, maar ik heb al langere tijd de behoefte om vier dagen per week te werken. Er zijn alleen twee dingen die me tegenhouden. Allereerst: hoe ga ik het gesprek aan met mijn manager, die hier vast niet op zit te wachten? En hoe weet ik wat zo’n dag minder werken gaat kosten, voordat ik dit daadwerkelijk ga doen?”

Minder werken: zo pak je dat aan

Een dag minder werken zal veel mensen aanspreken, maar de kans is groot dat ze tegen dezelfde dingen lopen als jij. Ten eerste, vindt je baas het goed? En ten tweede, kan je met minder salaris nog wel rondkomen?

Voordat je het gesprek aangaat met je manager is het goed om te weten wat je rechten zijn. Dankzij de Wet Flexibel Werken is het mogelijk om minder of juist meer uren te gaan werken. Je moet dan wel al minimaal een half jaar in dienst zijn, bij een bedrijf met minimaal tien werknemers werken en niet al eerder in het afgelopen jaar een aanpassing hebben gedaan. Bovendien moet je jouw wens ruim van tevoren aangeven.

Wanneer je aan alle voorwaarden voldoet, mag je werkgever je verzoek alleen maar afwijzen als daar een goede reden voor is. Zeker met deze krapte op de arbeidsmarkt, is de kans groot dat je werkgever je verzoek gewoon accepteert. Je baas wil jou liever behouden voor één dag minder in de week, dan dat jij op zoek gaat naar een baan waarbij je wel vier dagen per week kunt werken.

Maak je dus niet te veel zorgen om het gesprek zelf. Denk wel goed na over je toekomst voordat je bij je baas aanklopt. Het zou zomaar kunnen dat je minder kans hebt op een promotie als je parttime gaat werken. Aan de andere kant: als je nu erg toe bent aan een dag minder werken, is dat ook heel wat waard.

Minder werken salaris berekenen

Daarnaast is het natuurlijk handig om uit te rekenen op hoeveel salaris je straks kunt rekenen als je minder werkt. Zorg dat je bij de rekensom je bruto salaris gebruikt, niet je netto. De rekensom is vervolgens simpel: neem je bruto maandsalaris, doe dit gedeeld door veertig uur (het aantal uren dat je nu werkt) en vervolgens keer 32 (het aantal uren dat je wil werken). Met een bruto-netto berekentool check je ten slotte hoeveel je ongeveer netto op je bankrekening mag verwachten.

Denk eraan dat minder uren maken niet alleen gevolgen heeft voor je salaris, maar bijvoorbeeld ook voor je pensioen en toeslagen. Het Nibud ontwikkelde daarom samen met WOMEN Inc. en Het Potentieel Pakken de WerkUrenBerekenaar, waarmee je alle financiële gevolgen van minder werken kunt uitrekenen.

