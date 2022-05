Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

KLM schrapt nog steeds vluchten door drukte op Schiphol

De afgelopen drie dagen heeft luchtvaartmaatschappij KLM ’s middags zes tot acht retourvluchten moeten schrappen. Dit deden ze vanwege de drukte op luchthaven Schiphol. Naast de drukte had de luchtvaartmaatschappij ook last van het slechte weer. Dat vertelt een woordvoerster.

Tijdens de meivakantie dit jaar was het chaos op Schiphol door meer reizigers en minder personeel. Er werden toen tientallen vluchten geschrapt, iets wat dus nog niet is gestopt. Voor vandaag zijn er al acht vluchten gecanceld. Hoeveel er dit weekend geschrapt moeten worden is nog niet bekend. KLM sluit niet uit dat er door het personeelstekort vaker dagelijks vluchten gecanceld gaan worden.

Geannuleerde vluchten KLM

De vliegtuigmaatschappij kon niet aangeven wat de bestemmingen waren van de geannuleerde vluchten. Het wordt een „ingewikkelde puzzel”, vertelt de woordvoerster. KLM wil zo min mogelijk reizigers duperen en ze zoeken de vluchten uit met de minste passagiers. Ze kijken ook naar de bestemmingen en welke makkelijk om te boeken zijn.

KLM heeft al langer last van grote personeelstekorten bij de bagageafdeling. Iets wat al voor veel problemen zorgde. Op Schiphol ontbreekt het ook aan voldoende beveiligers om reizigers te controleren. Deze combinatie zorgt natuurlijk niet voor veel goeds. Toen het bagagepersoneel begon aan een onverwachte staking in de meivakantie, zorgde dat voor grote chaos op de luchthaven. Sindsdien verloopt het nog steeds moeizaam.

Ook Transavia verwacht geannuleerde vluchten

KLM is niet de enige die de komende tijd vluchten gaat annuleren, datzelfde geldt ook voor Transavia. Ze verwachten incidenteel vluchten te moeten schrappen door de „grillige” arbeidsmarkt en het ziekteverzuim dat hoger ligt dan normaal. Volgens woordvoerder Esther van Tienen gaat het om zo’n 500 vluchten. Deze geschrapte vluchten gaan over het zomerseizoen.