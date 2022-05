Lareb doet verder onderzoek naar menstruatiestoornis na coronavaccinatie

Het klonk al eerder: vrouwen die klachten rondom hun menstruatie ervaren na hun coronavaccinatie. Bijwerkingencentrum Lareb kreeg meer dan twintigduizend meldingen van menstruatiestoornis en daarom volgt er verder onderzoek.

Hevige bloedingen of menstruatieklachten, verlate menstruatie, onregelmatige cyclus, tussentijds bloedverlies of bloedingen na de overgang. Dat soort klachten ervoeren vrouwen nadat zij zich lieten vaccineren. Eind 2021 werden dit soort klachten al bekend en benadrukte Lareb dat het om een „tijdelijke menstruatiestoornis ging”. En ook eerder dat jaar klonken deze geluiden.

Menstruatiestoornis na coronavaccinatie

Lareb kreeg de afgelopen tijd meer dan 25.000 meldingen binnen over menstruatiestoornissen. Daarbij bleek het uitblijven van de menstruatie het meest voor te komen (8100 keer), hevige bloedingen volgden daarna (7635 keer). 699 vrouwen maakten melding van bloedingen na de overgang. Van deze meldingen zat 70 procent minder dan drie jaar in de overgang. Meer dan de helft kreeg de bloeding twee weken na de coronavaccinatie.

Maar er is nog een hoop onduidelijk rond deze menstruatieklachten. Daarom heeft het bijwerkingencentrum een vragenlijstonderzoek gedaan. 3,2 procent van de gevaccineerde vrouwen, in een vruchtbare leeftijd, gaf aan verstoringen te hebben in de menstruatie na de prik. In de leeftijd 26 tot 35 jaar was dit 7,3 procent. Volgens Lareb werden ongeveer 17 miljoen vaccins aan vrouwen gegeven.

Lareb gaat verder onderzoek doen