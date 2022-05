Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gedrogeerd met een naald tijdens uitgaan? Arts trekt dat verhaal in twijfel

Het kan zijn dat je de laatste tijd steeds meer hoort over ‘needle spiking’, een fenomeen waarbij mensen geïnjecteerd zouden worden met een drug tijdens het uitgaan. Op social media delen slachtoffers hun verhaal en dat leidt tot veel verontrusting in Nederland, vooral onder jonge vrouwen. Maar nu trekt spoedeisende hulp-arts David Baden dat verhaal in twijfel. Volgens hem is het niet logisch dat mensen gedrogeerd worden door middel van een naald.

Baden zei dit gisteravond aan tafel bij Beau. Hij zat daar tegenover de 17-jarige Marit, die vertelde dat zij tijdens een festival in het Gelredome geprikt werd door een naald en daarna onwel werd. Zij belandde bij de EHBO, waar de hulpverleners een prikplek op haar broek vonden met een kleine bloedvlek eromheen. Op haar been stond een klein puntje, wat kon wijzen op een injectienaald. Uiteindelijk bracht een ambulance haar naar het ziekenhuis, waar ze vervolgens op drogering is getest aan de hand van een urineonderzoek.

Afgelopen zaterdag kwam het Noord-Brabantse Kaatsheuvel in het nieuws omdat daar ook slachtoffers zouden zijn van needle spiking. Zes vrouwen werden onwel tijdens een avondje stappen. Een 18-jarige vrouw belandde toen in het ziekenhuis, terwijl een ander slachtoffer aangifte van mishandeling deed bij de politie. Ook in België was het diezelfde dag raak, tijdens een voetbalwedstrijd tussen KV Mechelen en Racing Genk. Veertien mensen werden daar niet lekker en beweerden een prik te hebben gevoeld.

Op sociale media als Tiktok doen er vele verhalen over vermeende prikincidenten de ronde. Video’s waar vrouwen hun ervaring met needle spiking delen, scoren tienduizenden views. De comments bestaan vooral uit vrouwen die hun zorgen uiten over deze manier van drogeren. Velen zeggen bang te zijn om nog naar een club te gaan.

Needle-spiking in twijfel getrokken

David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging SpoedeisendeHulp-Artsen (NVSHA) ging gisteren bij Beau uitgebreid in op het fenomeen. Hij was sceptisch over de uitvoerbaarheid van needle spiking. Volgens hem zijn drugs helemaal niet geschikt om te injecteren. GHB, dat meestal wordt gebruikt om anderen te drogeren, geeft volgens hem een heel pijnlijk en brandend gevoel wanneer je dat injecteert. Daarnaast heb je tien tot vijftien seconden nodig om iemand met een drug te injecteren. Het is dus niet mogelijk om iemand met een naald een drug toe te dienen, door diegene een korte prik te geven.

Uit de vele onderzoeken die gedaan zijn naar vermeende slachtoffers van needle spiking, zijn nooit drugs ontdekt. „In de meeste gevallen zit er wel meer alcohol in het bloed van de slachtoffers dan ze in eerste instantie dachten”, vertelde Baden aan tafel.

‘Drogeren via drank is waarschijnlijker’

Baden is niet de enige deskundige die twijfels heeft bij de uitvoerbaarheid van needle spiking. Britse drugsonderzoeker Guy Jones, die zich verdiept in needle spiking, vertelde al eerder aan NOS Stories dat drogeren via een naald onlogisch is. „Het is veel waarschijnlijker dat er in die gevallen sprake was van drogering via een drankje”, zei hij. „Misschien hebben de slachtoffers zich daarna bezeerd en vervolgens gedacht dat hun verwonding het resultaat was van een prik.”

Toch bestaan er sterke vermoedens dat er wel degelijk geprikt wordt. Marit is er zeker van dat haar plotselinge klachten zijn ontstaan door een injectie van een naald. Ze is al bijgekomen van haar meeste symptomen, maar heeft nog wel last van angstgevoelens. Binnenkort volgt ze daarom een EMDR-therapie.