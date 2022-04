Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Quiz: op welke dag stierf Jezus? En 9 andere vragen over Pasen

Pasen is natuurlijk heel leuk om – al dan niet met de familie – te vieren. Maar wat weet jij eigenlijk van dit die jaarlijkse feestdagen in het voorjaar? Tijd voor een quiz.

Metro zette de betekenis van Pasen al op een rij met Theoloog des Vaderlands Almatine Leene. Maar: je bent pas een echte ‘quizzer’ als je haar uitleg pas na het beantwoorden van de vragen leest, natuurlijk.

Quiz over Pasen om eeuwige roem

Of je iets kunt winnen met deze quiz over Pasen? Jawel, eeuwige roem… Wil je toch voor een prijs gaan? Daag je familieleden uit en ga een weddenschap aan, is dan de tip.

In ieder geval: veel succes met het beantwoorden van de tien vragen (multiple choice). Na het aanklikken van het tiende antwoorden verschijnt in beeld hoe je het er vanaf hebt gebracht.

Nogmaals, veel succes en – namens de hele Metro-redactie – fijne paasdagen!