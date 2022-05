Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 podcast-tips van… Martine van Manen

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Martine van Manen.

Martine van Manen (32) is online marketeer bij NLZIET, het online tv-platform van Nederland. Zij is verantwoordelijk voor de communicatie naar abonnees. Hier haar vijf favorieten.

1. De Mediameiden

Twee collega’s en vriendinnen nemen je mee achter de schermen van de showbizzindustrie. Met een knipoog vertellen ze over het wel en wee in Hillywood. Een belangrijk onderdeel in deze podcast is de chips rating, want tijdens het tv-kijken moet er natuurlijk wel wat te snacken zijn!

2. Bob

Audiocollectief Schik maakt mooie podcasts. Bob is één van mijn favorieten. De 84-jarige Elisa raakt niet uitgepraat over Bob, maar haar kinderen hebben geen idee wie het is. Is Bob een oude geheime liefde of de fantasie van een dementerende vrouw?

3. Zelfspodcast

Twee vrienden, waar ken ik ze toch van? Wat heerlijk om mee te kunnen luisteren met de gesprekken van Sander Schimmelpenninck en Jaap Reesema. Vol met corporale anekdotes uit hun studententijd, maar soms ook een serieuze toon over bijvoorbeeld de inkomenskloof of de huidige huizenmarkt.

4. POM

Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth praten je bij over tech en media. De onderwerpen lopen uiteen, dus het is niet alleen maar zware kost. Stiekem wel een bindende luistertip voor mensen die in de media werken.

5. Broers

Om enigszins bij te blijven met de jongere generatie, luister ik naar de gebroeders Hofman. Wel een kleine waarschuwing, werkelijk niets blijft onbesproken bij Sam en Rijk, het kan onsmakelijk worden.

