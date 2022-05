Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politicus laat presentatoren Ongehoord Nederland stamelen: ‘Grote onzin’

Dat de Vlaamse politicus Filip Dewinter in de uitzending van Ongehoord Nederland kon spreken over de ‘omvolkingstheorie’ zonder onderbroken te worden, vindt niet alleen de Tweede Kamer zorgwekkend, maar ook voormalig politicus Geert Dales (VVD en 5oPlus). Dat zei hij in de uitzending van vandaag. De presentatoren wisten blijkbaar niet zo goed hoe ze hier mee om moesten gaan en een hoop gestamel volgde.

De ‘omvolkingstheorie’ stelt dat immigranten met een niet-westerse achtergrond langzaam de westerse samenleving vervangen. „Het is jullie journalistieke taak om hem te onderbreken op het moment dat hij onzin begint te spreken”, aldus Dales. „En dat gebeurde niet. (..) Ik vond dat eerlijk gezegd van jullie tegenvallen.” Rechtsfilosoof Raisa Blommestijn is het daar niet mee eens. „Wij hebben ook allemaal vragen gesteld. Er is terechte kritiek op massa-immigratie gegeven, maar dat wordt dan in verband gebracht met allerlei complottheorieën.”

Ongehoord Nieuws

Blommestijn, die een week na de uitzending een doodsbedreiging binnenkreeg via Twitter, vervolgt haar verhaal. „Het is toch een feit dat er jarenlang een beleid is gevoerd door de elite met massa-immigratie. Ze hebben de grenzen opengesteld. Daardoor is de samenstelling van de bevolking veranderd. Dat is wat het CBS zegt, dat is wat de heer Dewinter zegt. Wat is daar dan niet waar aan?”

Daar denkt Dales duidelijk anders over. „Daar zitten alweer een paar feitelijke onjuistheden in. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Jij doet hetzelfde als de heer Dewinter. Alsof dit een groot complot is, die door de elite is bedacht. Alsof de ethische groep die nu dominant is in West-Europa wordt vervangen door een groep die slecht is en minder.”

‘Dat soort onzin moet je de kop indrukken’

Dat mensen met een andere huidskleur minder of slecht zijn, is iets waar Blommestijn het absoluut niet mee eens is. „Dat heb ik niet gezegd”, reageert de rechtsfilosoof. Wel vinden de presentatoren van het programma dat je iemand moet laten uitpraten. „Baudet heeft hier ook gezeten”, vervolgt Dales zijn verhaal. „Die hing allerlei kletskoek op over dat Bill Gates een pathologische leugenaar zou zijn. Daar hebben jullie wel bezwaar tegen gemaakt, maar jullie lieten hem ook zijn gang gaan. (..) Dat soort onzin moet je de kop indrukken.”

Lof voor tv-optreden Dales

Als het gesprek vervolgens weer over omvolking gaat, raakt Dales duidelijk gefrustreerd. „Een vreselijk woord. Iedereen weet toch wat voor gedachte daarachter schuilgaat?” Volgens de presentatoren van Ongehoord Nieuws moet Dewinter binnenkort zelf langskomen in het programma. Daar sluit Dales zich bij aan. „Ik hoop dat hij komt. (..) Jullie hebben mij ook uitgenodigd, ik kom ook.”

Er is veel lof voor het tv-optreden van Dales. „Geert Dales pakt Raisa Blommestijn keihard aan, live in hun programma. Hulde!”, klinkt het op Twitter. „Geert Dales is de volgende keer niet meer welkom denk ik”, reageert een ander.



Petje af voor Geert Dales die de @rblommestijn en de presentatoren van @ongehoordnedtv eindelijk de oren wast tav de racistische “omvolkingstheorie” die bij monde van Filip de Winter en Thierry Baudet ruim baan kreeg tijdens de uitzending. — Wiggele Wouda (@WiggeleWouda) May 19, 2022



Vandaag ziek thuis, dus heb ik "ongehoord nieuws" gekeken. Kan er wel bij 🙂 Geert Dales was sterk bezig, de enige met inhoud (en duidelijke mening over de "journalisten" van ON en hun ideetjes: "flauwekul" 😀). — RonaldKunenborg (@ronaldkunenborg) May 19, 2022

De uitzending van Ongehoord Nieuws kun je hier terugkijken.