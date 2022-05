Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oppositie haalt fel uit naar sms-gedrag Rutte: ‘Het is een patroon’

Mark Rutte die zijn eigen sms’jes wist: het is al dagen een veelbesproken onderwerp. Vandaag werd de kwestie besproken in een Kamerdebat en kon de premier rekenen op veel kritiek. Zo vindt Jesse Klaver dat Rutte te weinig oog heeft voor transparantie. „Het is een patroon, en daarom staan we hier vandaag om een debat te voeren”, stelt de GroenLinks-leider.

Na de toeslagenaffaire heeft Rutte beloofd om transparanter zijn werk te doen. Volgens Klaver is daar echter niets van terechtgekomen. Rutte stelt dat hij de berichten gewist volgens de regels die de overheid daar zelf over heeft opgesteld. „Het is tijd dat we grenzen gaan stellen en tegen deze premier gaan zeggen: stop, hou op”, zei Farid Azarkan van Denk. Er moet een einde komen aan het gedrag van Rutte, vindt een groot deel van de oppositie.

De sms’jes van Rutte

SGP’er Kees van der Staaij kan zich niet echt opwinden over Ruttes sms-verkeer, bleek tijdens het debat. Hij vertelde over een gesprek met zijn vrouw, die dit een onzinnig debat zou vinden. De discussie „kan de lucht klaren”, zei Van der Staaij. Maar hij wil vooral vooruitkijken, en weten hoe gegarandeerd wordt dat democratisch toezicht op de besluitvorming mogelijk is.

Rutte zou een oude Nokia-telefoon gebruiken en daarom niet genoeg ruimte hebben voor zijn sms’jes. Metro schreef eerder over het ruimtegebrek op zijn telefoon. Wat blijkt? Die Nokia 301 heeft genoeg geheugen voor honderdduizenden berichten.

Telefoon uit de vorige eeuw

„Dat de minister-president een telefoon uit de vorige eeuw gebruikt, is volgens mij niet tegen de letter van de wet”, zegt CDA-Kamerlid Henri Bontenbal. „Hij zou zelfs de sms-berichten met zijn telefoon op het kopieerapparaat kunnen leggen, dat kunnen uitprinten en vervolgens kunnen archiveren. Het gaat natuurlijk ook over de geest van de wet: dat het geordend moet zijn, dat het goed doorzoekbaar moet zijn.” Verder benadrukte de CDA’er dat iedereen zich aan de regels moet houden, ook de premier.

Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren wilde van Bontenbal weten of er contact is geweest tussen de CDA en het ministerie van Rutte, of tussen het CDA en de andere coalitiefracties. „Het simpele antwoord is dat het u niks aangaat”, aldus Bontenbal. Hij zou „geen uitgebreid contact” met het ministerie van Algemene Zaken gehad hebben en zijn inbreng in het debat niet gedeeld hebben met anderen.