Ouders toeslagenaffaire woedend uit Kamer, ‘VVD snapt er met maidenspeech helemaal niets van’

„Ik schaam me hartstikke dood.” Dat waren woorden van Kamerlid Caroline van der Plas tijdens het debat over de toeslagenaffaire. De ouders waar het om ging waren – zo bleek – nog bozer. Zij verlieten de Tweede Kamer vanmiddag woedend. De reden: de VVD.

Gedupeerde ouders van de affaire met de kinderopvangtoeslag liepen weg bij een debat over kinderen die uit huis zijn geplaatst bij gedupeerde ouders. Kort daarvoor was een nieuw VVD-Kamerlid namens zijn partij begonnen met spreken. Maar omdat het het eerste optreden in de plenaire zaal is van Kamerlid Ruud Verkuijlen is er geen gelegenheid voor andere Kamerleden hem vragen te stellen.

VVD ‘respectloos’ in toeslagenaffaire

Dat juist kabinetspartij VVD, direct betrokken bij de toeslagenaffaire, een Kamerlid z’n zogeheten maidenspeech liet houden, viel overal totaal verkeerd. ‘De partij van premier Mark Rutte begrijpt er helemaal niets van’, is de strekking. Dat gevoel leeft bij collega’s in de Tweede Kamer. Bij talloze twitteraars. Maar bovenal bij de ouders op de publieke tribune in Den Haag die toch al jarenlang vechten tegen het bekende schandaal.

De ouders gaven aan dat ze het „respectloos” vinden dat er geen vragen aan de VVD kunnen worden gesteld in het debat. Nadat Verkuijlen was uitgesproken, keerden ze terug naar de tribune.



Vanmorgen kreeg het kabinet het ook al te verduren. Een panel van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire, dat het kabinet adviseert, meldde dat de coalitiepartijen te laks zijn. Die willen ‘de situaties van de gezinnen verbeteren’. Het panel vindt dat de inzet moet zijn dat kinderen direct in hun gezin worden teruggeplaatst en niets anders.

Maiden speech niet onderbreken ongeschreven regel

Kamerleden die hun maiden speech houden, worden daarbij niet onderbroken, zo is de ongeschreven regel. SP-leider Lilian Marijnissen zei voordat Verkuijlen sprak het „ongepast” te vinden dat de VVD in een debat over dit onderwerp iemand het woord laat voeren aan wie geen vragen kunnen worden gesteld.

Marijnissen stelde voor dat VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans het debat zou voeren. Kamerlid Pieter Omtzigt vroeg Verkuijlen of die toch vragen wilde beantwoorden na zijn inbreng. Maar de VVD’er gaf aan dat hij „graag aan de traditie wil vasthouden”.

‘Hallo VVD, is dit expres?’

Marijnissen wees nadat Verkuijlen had gesproken op de lege tribune. „Heeft Verkuijlen bijdragen aan het herstel van vertrouwen?”, vroeg ze. „Ik schaam me hartstikke dood”, zei Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging zoals eerder gemeld.

„Hallo VVD. Doen jullie dit expres?”, vroeg een van de ouders op Twitter. „Schamen jullie je niet? Dit is echt een middelvinger opsteken naar ons.” Op Twitter regent het ook teksten van mensen die niets met de toeslagenaffaire te maken hebben, maar wel voor de ouders opkomen. Of vooral hun zegje willen doen over de VVD.