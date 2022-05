Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

8 krachtige oorlogsfilms op Netflix over de Tweede Wereldoorlog

Los van de nagedachtenis van de Tweede Wereldoorlog, waar we aankomende 4 en 5 mei bij stilstaan, is het ook goed dat we met de neus op de feiten worden gedrukt, mede door deze oorlogsfilms op Netflix. Een top 8 om de komende dagen te streamen.

In deze bizarre tijden dat er binnen de grenzen van de EU een oorlog woedt, is het belangrijk dat we stilstaan bij onze eigen geschiedenis. Inderdaad: dat het snel ophoudt en nooit meer zal gebeuren.

De beste oorlogsfilms Netflix

Gelukkig (wellicht een niet te beste keuze qua verwoording) worden we sowieso aan onze geschiedenis herinnerd, dankzij deze oorlogsfilms over de Tweede Wereldoorlog op streamingplatform Netflix.

1. De Slag om de Schelde

Deze film speelt zich af in 1944, waarbij geallieerden de haven van Antwerpen hebben ingenomen. De Duitsers hebben echter nog de monding van de rivier in handen. Hierdoor kunnen voorraden de troepen in Antwerpen niet bereiken. Daarom werd Operation Market Garden opgezet, waarbij gehoopt werd om via Arnhem Duitsland binnen te dringen. Maar door een noodlanding komen een handvol Britse troepen achter vijandelijke linies vast te zitten.

Kijk hier De Slag om de Schelde op Netflix.

2. Saving Private Ryan

Dit is verplicht kijkvoer met betrekking tot een van de belangrijkste momenten tijdens de Tweede Wereldoorlog: D-Day, oftewel het gevecht om Omaha Beach. Duizenden soldaten werden gedropt op het strand in Normandië en wisten zo de Duitsers te overrompelen. Dat moment is extreem intens gefilmd door Steven Spielberg.

Los daarvan is het plot van deze oorlogsfilm der oorlogsfilms evenzo intens en emotioneel. Een commandant (Tom Hanks) gaat op zoek om James Ryan terug te halen uit de strijdlinie en om hem van de dood van zijn broers te verwittigen. Het probleem is: Ryan is gedropt in een zwaarbevochten gebied in Frankrijk. Het is dus nog niet zo makkelijk om bij hem te komen.

Kijk hier Saving Private Ryan op Netflix.

3. Mijn beste vriendin Anne Frank

De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Hannah Goslar en Anne Frank en volgt hun vriendschap gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nadat de familie Frank onderduikt, raken de vriendinnen het contact kwijt. Hun emotionele weerzien is op een bizarre plek; in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Er zijn beter beoordeelde Nederlandse oorlogsfilms, maar toch is dit een aanrader.

Kijk hier Mijn beste vriendin Anne Frank op Netflix.

4. Operation Finale

In 1960 neemt een groepje moedige Israëlische soldaten de indrukwekkende beslissing om op jacht te gaan naar Nazi-leider Adolf Eichmann. Zo willen ze hem voor het gerecht brengen. Ook deze film, met Oscar Isaac in de hoofdrol, is gebaseerd op een waargebeurd verhaal, dat zich dus jaren na de Tweede Wereldoorlog afspeelt.

Kijk hier Operation Finale op Netflix.

5. WWII in kleur

Tussen het rijtje oorlogsfilms ook een indrukwekkende documentaire. WWII in kleur een enorme aanrader. De impact van de oorlog, de agressie van de Duitsers en de harde veldslagen komen nog harder over in kleur. De perfecte manier om je geschiedeniskennis weer even op te poetsen.

Kijk hier WWII in Kleur op Netflix.

6. Hacksaw Ridge

Deze Australisch-Amerikaanse film is geregisseerd door Mel Gibson en draait om militaire verpleger Desmond Doss, gespeeld door Andrew Garfield. Hij besluit om zijn land te dienen tijdens de Tweede Wereldoorlog, ondanks dat hij een enorm pacifist is. Tijdens een slag om Hacksaw Ridge in Japan, bewijst hij dat hij een echte held is, door vele levens van zijn medesoldaten te redden. Hacksaw Ridge is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Kijk hier Hacksaw Ridge op Netflix.

7. The Boy in the striped pajamas

Dit aangrijpende en prachtige verhaal gaat over een jongetje (Bruno) dat met zijn ouders van Berlijn naar Polen verhuist. Zijn vader, SS-Obersturmbannführer Ralf, wordt gepromoveerd tot commandant van het concentratiekamp Auschwitz. Bruno mist zijn vriendjes enorm, maar sluit een onwaarschijnlijke vriendschap met Shmuel, een Joods jongetje in ‘gestreepte pyjama’ aan de andere kant van het hek. Langzaam komt Bruno erachter wat er gaande is in het kamp. Een van die oorlogsfilms die iedere generatie gezien moet hebben.

Kijk hier The Boy in the striped pajamas op Netflix.

8. Inglourious Basterds

Quentin Tarantino gooide alle ‘regels’ omtrent oorlogsfilms overboord en kwam met het geniale en satirische Inglourious Basterds. Behoeft verder geen uitleg.

Bekijk hier Inglourious Basterds op Netflix.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Manners.