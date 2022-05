Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Omstreden olietanker Sunny Liger verlaat na week Nederlandse kust

De omstreden olietanker Sunny Liger kan ook in Nederland niet terecht. Het schip met een lading Russische gasolie lag dagenlang voor de kust bij IJmuiden, maar mocht de haven niet in. Gisteravond verliet het schip de ankerplaats.

„Dit schip is om 18.27 uur (mogelijk richting Gibraltar) vertrokken. Dankzij de inzet van onze krachtige FNV vakbondsleden is dit schip niet in de haven van Rotterdam en niet in de haven van Amsterdam binnengevaren”, twittert, vakbondsbestuurder Asmae Hajjari.

Zweden als bestemming

De Sunny Liger had in eerste instantie Zweden als bestemming, maar daar verzetten havenarbeiders zicht tegen het aanmeren. Vervolgens zette het schip koers richting Nederland, waar het als eerste aankwam in Rotterdam. Ook daar weigerden havenmedewerkers uit solidariteit met de Zweedse collega’s de olietanker te lossen, met als gevolg dat de Sunny Liger naar Amsterdam kwam. Nadat het dagenlang voor anker lag voor de kust bij IJmuiden is het schip nu vertrokken. en vaart het vermoedelijk naar Gibraltar.

De Sunny Liger vaart onder de vlag van de Marshalleilanden, maar is afkomstig uit de Russische stad Primorsk. Doordat het schip niet onder de Russische vlag vaart valt het niet onder de sancties die zijn opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne. Wel ontstond er al snel weerstand in Nederland omdat het schip een lading Russische gasolie bevat. Volgens de site Vesselfinder, die vaarroutes van schepen live bijhoudt, is het schip nu onderweg naar Gibraltar.

Gemeente en minister zagen Sunny Liger liever niet aanmeren

De gemeente Amsterdam had eerder gezegd de tanker liever niet te zien aanmeren. Ook minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken noemde de oproep van FNV aan het havenpersoneel om niet te helpen bij het aanmeren ‘hartstikke goed’.

De afgelopen dagen meerden er overigens wel een aantal schepen afkomstig uit Rusland aan in de Amsterdamse haven. Die vaartuigen vielen niet onder het verbod voor Russische schepen om havens in de Europese Unie aan te doen, bijvoorbeeld omdat ze onder de vlag van een ander land varen.