Kijkers niet gecharmeerd van nieuw SBS-programma Think Inside The Box: ‘Wat een draak van een programma’

Kijkers waren gisteravond niet bepaald gecharmeerd van het nieuwe SBS6-programma Think Inside The Box. „Programma doet pijn aan de ogen en oren.”

In het programma, dat gepresenteerd wordt door Richard Groenendijk, moet een panel onder leiding van Kees Tol raden wat er in de box zit. Dat kunnen zowel (bekende) mensen zijn als spullen. Via schermen op de box krijgt het panel hints te zien, om zo stapje voor stapje dichter bij de oplossing te komen. Hoe beter het panel raadt, hoe meer geld ze verdienen voor het publiek in de studio.

Kijkers niet onder indruk

Gisteravond zond SBS6 de eerste aflevering van het nieuwe programma Think Inside The Box uit, maar kijkers zijn niet onder de indruk van het format. „Ik had het gevoel dat ik bij de buurtbingo zat”, twittert een kijker. „Wat een draak van een programma”, schrijft een ander. Iemand anders noemt het programma ‘Low budget Wie Ben Ik?’. Ook vinden veel kijkers het programma slaapverwekkend.



Maar wat kijk ik nou dan? Low budget Wie Ben Ik? En waarom is het publiek zo duf? Alleen Richard is leuk #thinkinsidethebox — Lianne van Veen (@Liedje87) May 6, 2022

Maar wat kijk ik nou dan? Low budget Wie Ben Ik? En waarom is het publiek zo duf? Alleen Richard is leuk #thinkinsidethebox — Lianne van Veen (@Liedje87) May 6, 2022

Ook is er commentaar op de deelnemers aan het programma. „Altijd dezelfde koppen!”, twittert een kijker. „Het is toch wat, hebben ze een contract bij Talpa en dan moeten ze verplicht aan baggerprogramma’s meedoen.” Een ander weet er juist wel een positieve draai aan te geven. „Aardig concept, met op zichzelf leuke mensen, maar bij elkaar veel te druk.”



Het zou lachen zijn.. het zou hilarisch zijn..

Alleen is het niet duidelijk wanneer..

💤#thinkinsidethebox — Jolanda 💉💉💉 (@Beppeteut) May 6, 2022

Het zou lachen zijn.. het zou hilarisch zijn..

Alleen is het niet duidelijk wanneer..

💤#thinkinsidethebox — Jolanda 💉💉💉 (@Beppeteut) May 6, 2022



Marijke HelwegeR??? Really? En dan tot 2x toe fout zeggen.. Programma doet overigens mega pijn aan de ogen en oren. Wat een draak van een programma!#Thinkinsidethebox pic.twitter.com/kXEXf7e0lE — Creatiffdutch (@creatiffdutch) May 6, 2022

Marijke HelwegeR??? Really? En dan tot 2x toe fout zeggen.. Programma doet overigens mega pijn aan de ogen en oren. Wat een draak van een programma!#Thinkinsidethebox pic.twitter.com/kXEXf7e0lE — Creatiffdutch (@creatiffdutch) May 6, 2022

Slechte kijkcijfers voor Think Inside The Box

De eerste aflevering Think Inside The Box kon dan ook niet rekenen op hoge kijkcijfers. Slechts 292.000 mensen keken naar het programma, blijkt uit cijfers van Stichting Kijk Onderzoek (SKO). Daarmee behaalt de nieuwe spelshow op vrijdagavond geen plek in de top 25 best bekeken programma’s van de dag.

De programma’s van Omroep Max Bed & Breakfast en Tweede Hans scoorden een stuk beter, met 1,4 en 1,3 miljoen kijkers kwamen ze, achter het NOS-journaal van 20.00 uur, op plek twee en drie op het lijstje met best bekeken programma’s. Ook het RTL-programma De Verraders scoorde goed met 1,1 miljoen kijkers.