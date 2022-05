Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ydwer loopt een jaar na zijn dwarslaesie 100 meter voor Wings For Life: ‘Het is een enorme uitdaging’

Stel je voor: je hebt een erg actief leven en ineens wordt dat verstoord. Je kunt niet meer lopen en bent plots volledig afhankelijk van mensen om je heen. Het gebeurde de 43-jarige Ydwer van der Heiden. Nu, iets meer dan een jaar na zijn ongeluk, loopt hij 100 meter voor Wings For Life. En dat terwijl hij dit vorig jaar nog in een rolstoel deed.

Zondag vindt de Wings For Life World Run plaats: een unieke digitale hardloopwedstrijd, waarin wordt gerend voor de mensen die dit zelf niet meer kunnen. Met de wedstrijd wordt geld opgehaald voor onderzoek naar dwarslaesie.

Een gigantische verandering

Ydwer was fotograaf, gespecialiseerd in watersport. „Ik reisde eigenlijk heel de wereld over om foto’s te maken”, vertelt hij als we hem bellen. Zelf was hij ook actief als het gaat om sport. Zijn liefde voor watersport, mountainbiken en eigenlijk ‘alles wat maar een beetje leuk is’ was niet weg te denken.

En toen veranderde dat na een surfongeluk. „Vorig jaar februari ben ik gaan surfen. Het was een mooie rustige dag met kleine golven”, herinnert hij zich. Toen hij is gaan surfen, is hij van zijn board gevallen. „Ik ben met mijn hoofd op een zandbank terechtgekomen op de grond. Deze zag ik niet, want die lag net onderwater.” Alles trok weg uit zijn benen en armen en hij kon niet meer bewegen.

Een spoedrit naar het ziekenhuis volgde en hij werd direct geopereerd. „Mijn wervels zaten in elkaar en dat zorgde voor een beknelling. Vanaf mijn borst naar beneden was ik verlamd”, zegt Ydwer. Dat bleek een incomplete dwarslaesie te zijn: het ruggenmerg is niet helemaal onderbroken. Een kans op herstel lag in het vooruitzicht.

Ydwer voor Wings For Life

Ydwer was al bekend met de Wings For Life World Run door zijn fotografie-carrière. Ydwer: „Ik was fotograaf voor Red Bull en heb het evenement voor hen vastgelegd. Ik vond het een mooi evenement en heb me er graag voor ingezet.” Toen hij vorig jaar in een rolstoel terecht kwam, was het zijn vriendin die hem vroeg of hij dit keer zelf mee wilde doen. „Ik heb geen moment getwijfeld.”

In totaal heeft hij twee kilometer gerold in zijn rolstoel. Een hele overwinning voor de fotograaf; drie maanden na zijn ongeluk. Dit jaar wordt het een grotere uitdaging: „Ik ga proberen 100 meter te lopen achter de rollator.” Iets wat hem veel inspanning en energie gaat kosten. „Ik heb momenten gehad dat ik dacht ‘jeetje, waarom ga ik dit eigenlijk doen?’ Maar ik kijk er vooral heel erg naar uit”, zegt hij trots.

Voor zo’n uitdaging moet ook getraind worden. „Dat begint eigenlijk al met opstaan, dat is mijn eerste work-out. Naar bed gaan is mijn laatste work-out”, legt Ydwer uit. Hij is iedere dag bezig met loopoefeningen. „Een tijdje terug heb ik een stuk buiten gelopen als test. Toen heb ik binnen 20 minuten 50 meter gelopen. Ik heb toen berekend dat ik de 100 meter zou moeten halen.” Een doel en een uitdaging waar hij zondag voor gaat.

Van rolstoel en rollator terug naar surfplank en camera

In een jaar tijd maakt Ydwer al de grote stap van rolstoel naar rollator. „Mijn ultieme doel is om ooit weer te surfen”, antwoordt hij op de vraag wat zijn volgende mijlpaal wordt. „Ik weet zeker dat dat kan, de vraag is alleen wanneer en op wat voor manier dat eruit gaat zien.” Als het water weer wat warmer wordt dit jaar, gaat Ydwer ook de zee weer opzoeken. „Dat zal de eerste stap zijn.”

Ook zijn andere hobby heeft hij terug kunnen vinden: fotograferen. „Tijdens mijn revalidatie begon het met een iPad op mijn schoot. Inmiddels maak ik weer foto’s met mijn eigen camera.” Daarnaast is hij nu druk bezig met een fotoboek. „Tijdens de revalidatie ben ik door al mijn foto’s heengegaan en heb ik een mooie selectie kunnen maken.” Het heeft hem doen beseffen wat voor moois hij allemaal heeft gezien en meegemaakt. „Dat heeft me enorm geholpen in mijn proces.”

Wings For Life World Run

Als mensen zich inschrijven voor de run, dan gaat dat geld naar onderzoek voor dwarslaesie. „Dat vind ik het belangrijkste, omdat er zo weinig over bekend is. Het onderzoek is nodig”, stelt Ydwer. Wat ook nodig is, volgens hem, is de bewustwording. „Wat is dwarslaesie eigenlijk? Veel mensen denken dat ik alleen niet meer kan lopen, maar je hele leven wordt eigenlijk 180 graden gedraaid.”

„Als wij één procent van onze zelfstandigheid terug kunnen krijgen, dan betekent dat al heel veel voor ons”, legt Ydwer uit. „Daarnaast is het natuurlijk een uniek evenement. Mensen over de hele wereld kunnen meedoen en ook nog eens op hun eigen niveau.” Dat klopt, de finish komt achter jou aan door middel van een ‘virtuele safety car’. Je bepaald zelf je eigen doel en iedereen haalt de finish. Een run voor écht iedereen.

Wil je zelf meedoen aan de Wings For Life World Run? Download dan de Wings For Life World Run app. Vul je persoonlijke doel in en start op 8 mei wanneer je maar wilt. Bekijk hieronder de video met meer informatie over de run.