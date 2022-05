Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kamerleden woedend op Bouchallikht (GL) na Fortuyn-tweet: ‘Schandvlek van parlement’

Tweede Kamerlid Kauthar Bouchallikht heeft de woede van andere politici op de hals gehaald. Op de sterfdag van Pim Fortuyn, gisteren, plaatste ze een tweet waarin ze niet van plan was om ‘over de doden niets dan goeds’ in ere te houden.

Bouchallikht citeerde een tweet van Tweede Kamer-voorzitter Vera Bergkamp, die stelde dat Fortuyn „de harten van velen wist te stelen.” „De vraag is van wie?”, schrijft de GroenLinks-politicus. „Ik moest stoppen met het kijken van die serie over hem omdat het trauma’s terughaalde. De werkelijkheid nu reflecteert.”

Bouchallikht: ‘Trauma door Fortuyn’



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vandaag 20 jaar geleden werd Pim Fortuyn vermoord. Hij wist de harten van velen te stelen. Nog steeds klinken zijn ideeën door. De aanval op hem was een aanval op de democratie. De gedachte aan hem moeten we levend houden, omdat die ons herinnert aan de waarde ervan. pic.twitter.com/eYRNxtLHag — Vera Bergkamp (@Vera_Bergkamp) May 6, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

'Hij wist de harten van velen te stelen.' Ik moest stoppen met het kijken van die serie over hem omdat het trauma's terughaalde. De werkelijkheid nu reflecteert. Fortuyn wist inderdaad harten te stelen. De vraag is van wie. Over de doden niets dan goeds? Ehm, nope, tnx. Bye. https://t.co/c8uE7AczLN — Kauthar Bouchallikht (@Kauthar_) May 6, 2022

Wat Bouchallikht precies bedoelt met deze trauma’s is onduidelijk. Ten tijde van de moord op Fortuyn in 2002 was het Kamerlid zeven jaar. Mogelijk hebben deze trauma’s iets te maken met de kritische houding van Fortuyn tegenover de islam.

Op Instagram plaatste Bouchallikht een post waarin ze aangaf dat ze bang was om de post te plaatsen vanwege de haat, maar dat ze werd bemoedigd door de woorden van Audre Lorde: „Your silence will not protect you.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wilders: ‘Bouchallikht schandvlek parlement’

Haar tweet kwam haar inderdaad op ontzettend veel kritiek te staan. Onder meer Geert Wilders ging fel tegen haar in. „Wat een smerige tweet op de sterfdag van Pim Fortuyn”, zegt de PVV-leider. „Ze is de schandvlek van ons parlement door zo respectloos te dansen op het graf van Pim Fortuyn. Walgelijk.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een smerige tweet van dit GroenLinks Kamerlid op de sterfdag van Pim Fortuyn. Ze is de schandvlek van ons parlement door zo respectloos te dansen op het graf van Pim Fortuyn. Walgelijk. https://t.co/aK9FY395WF — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 7, 2022

Ook Caroline van der Plas van BBB was niet mild voor Bouchallikht. „De optie ‘ik zeg vandaag maar even niks, al is het alleen maar uit respect voor de nabestaanden’ stond uit, Kauthar?” Voormalig Tweede Kamerlid Theo Hiddema houdt ook niet in: „Als kleuter al een trauma opgelopen door rechts vandalisme! Dat levert niet te overtreffen profijt op binnen de kring van linkse gelijkgezinden. Zo’n evident slachtofferschap daar kan de concurrentie nooit tegenop en garandeert een lange carrière in de politiek.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.