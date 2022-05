Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jumbo onder vuur vanwege ‘smoes’: ‘Geen melk door neerslagtekort’

Wie deze dagen gaat shoppen bij de Jumbo kan het zomaar al zijn tegengekomen: lege zuivelschappen. Landelijk heeft de Jumbo te maken met lege schappen, maar wat de reden daar nou van is…

In veel Jumbo’s in het land zijn lege zuivelschappen te zien, vooral een pak melk bemachtigen bij de gele super blijkt lastig. Aan de schappen hangen briefjes met waarom het product er niet is. Maar die redenen lopen nogal uiteen. Bijvoorbeeld: volgens de ene Jumbo ligt het aan leveringsproblemen bij Campina, volgens de andere Jumbo bij de distributiecentra en bij een derde filiaal leveringsproblemen in het algemeen.

Op Twitter gaat vandaag vooral een foto rond van een briefje voor een lege melkvitrine met daarop een wel heel bijzondere reden. „Landelijk hebben we te maken met een tekort aan melk. De oorzaak ligt bij het feit dat we te maken hebben met geen tot weinig neerslag waardoor het gras te weinig vocht heeft. Hierdoor is de productie van melk veel te laag ten opzichte van de vraag.”



Zag dit voorbij komen, van de @JumboSupermarkt dit is een grap neem ik aan🤔 pic.twitter.com/dDoorpYJs1 — Renaatje79 (@Renaatjez79) May 7, 2022

Veel Twitteraars, waaronder BBB-Kamerlid Caroline van der Plas, slikken deze ‘smoes’ niet. „Hallo Jumbo! Wat is het (probleem, red.) nou? Of wilt u gewoon niet meer betalen? Make up your mind”, twittert Van der Plas. Dat is volgens de boeren namelijk het probleem: de productiekosten van melk schieten omhoog en dus ook de prijs van melk. De Jumbo lijkt dat echter niet te willen betalen.



Hallo Jumbo! Wat is het nou? Leveringsproblemen bij Campina (foto 1)? Leveringsproblemen op distributiecentra (foto 2)? Leveringsproblemen in het algemeen (foto 3) Of te weinig vocht in gras (wat natuurlijk kolder is…foto 4). Of wilt u gewoon niet meer betalen? Make up your mind pic.twitter.com/Jw2QbjY5Ez — Caroline van der Plas (@lientje1967) May 7, 2022

Een statement van enkele boeren luidt: „Er is geen tekort aan zuivel. Jumbo vertikt het om een kostprijsdekkende prijs te betalen aan de zuivelfabrieken. Dat opgeplakte A4tje is een leugen. Jumbo maakt misbruik van de onwetendheid van de klant.” Volgens de boeren gaat het voor de retailers om een stijging van slechts een paar cent per liter. Bovendien is het ‘neerslagtekort’ volgens een boer op Twitter sowieso geen huidig probleem, omdat de koeien nog geen gras van 2022 krijgen gevoederd.



Ronduit droevig dit, liegen over een tekort aan melk agv te weinig neerslag!

Melk is er zat, maar ze willen geen eerlijke prijs betalen, hallo ⁦@JumboSupermarkt⁩ !

Alle klanten zouden weg moeten blijven bij dit soort leugenaars!

👇🏻👎 pic.twitter.com/VIxSBtn4t3 — Ard Eshuis 🚜🐄 (@ArdEshuis) May 7, 2022



Jumbo kende vorig jaar een omzet van 9,9 miljard euro, de eigenaren krijgen elk jaren tientallen miljoenen euro's uitgekeerd, maar de boer moet en zal leeg geperst worden, nix leveringsproblemen, @Jumbo weigert een hogere melkprijs te rekenen! pic.twitter.com/jfzHvgssDi — Plattelander (@Plattelander14) May 6, 2022

Jumbo-klanten reageren verontwaardigd op de ‘smoesjes ‘die de supermarkt volgens hen gebruikt. „Ronduit droevig, alle klanten zouden weg moeten blijven bij dit soort leugenaars”, zegt iemand. „Jumbo kende vorig jaar een omzet van 9,9 miljard euro, maar de boer moet en zal leeg geperst worden”, stelt ‘Plattelander.’ Ook zeggen consumenten dat de zuivelschappen bij andere supermarkten wel goed gevuld zijn. Metro heeft geprobeerd Jumbo te bereiken voor een verklaring, maar kreeg geen gehoor.



Hallo Jumbo!

Misschien moeten jullie de boeren eens een eerlijke prijs gaan betalen in plaats van ongeloofwaardige bullshit naar de klant te verkopen. pic.twitter.com/UrEkhSCz9J — Kayleigh (@04041997x) May 7, 2022



#Jumbo heeft er een nachtje over geslapen en een nieuwe smoes gevonden 🤮🤮 Het is gewoon #allaboutthemoney de boeren wat minder en Frits wat meer! Ga je schamen @JumboSupermarkt pic.twitter.com/JrFSOAqvd7 — Mari Anne 👩🏻‍🌾🐂🚜🎼⚽️ (@GetsieJakkesBah) May 7, 2022



