TAPT is hét festival voor liefhebbers van bier, muziek en gezelligheid

De coronamaatregelen zijn zo goed als verdwenen en de timing kon niet beter. Het festivalseizoen staat namelijk voor de deur. Na twee jaar thuiszitten mogen we er eindelijk weer op uit. Genieten van gezelligheid, muziek en bier. Mocht dat je aanspreken, dan mag je TAPT Festival niet missen.

Van het TAPT Festival heb je misschien weleens gehoord. Het is de vijfde keer dat dit bierfestival op de planning staat. Dit lustrum moet natuurlijk gevierd worden. Dat gaat TAPT ook zeker doen, want de organisatie belooft groots uit te pakken. Dat betekent niet alleen meer bier en gezelligheid, maar ook meer locaties.

TAPT Festival door heel Nederland

Waar je ook woont, TAPT komt naar je toe deze lente en zomer. Van Amsterdam tot Rotterdam en van Breda tot Leeuwarden. In totaal zijn er in 2022 tien verschillende locaties. Waar en wanneer deze allemaal zijn, vind je in het overzicht onderaan dit artikel.

Op iedere TAPT-locatie belooft het een mooi feest te gaan worden voor bierliefhebbers. Zo kun je een bezoekje brengen aan de stands van Jopen, Brouwerij ’t IJ, Gebrouwen door Vrouwen of één van de andere brouwerijen die aanwezig zijn. Genoeg om van te genieten voor de bierdrinker, maar ook aan de niet-bierdrinkers is gedacht.

Niet alleen voor bierdrinkers

Naast de vele en bijzondere biertjes is er ook ruimte voor prachtige wijnen en heerlijk eten. Daarnaast kun je, ongeacht je drankvoorkeur, genieten van muziek en spelletjes. Lekker jeu-de-boulen met een witbiertje, in het gras liggen met een wijntje of de dansvloer op met een I.P.A. Kortom, alle ingrediënten voor een heerlijke dag zijn volop aanwezig.

Meer weten over TAPT Festival of meteen kaarten bestellen, klik dan hier. Benieuwd wanneer TAPT bij jou in de buurt is? Bekijk dan hieronder de agenda.

TAPT Festival agenda 2022

Leiden – (6 & 7 mei)

Amsterdam Oost – (14 mei)

Vlissingen – (17 & 18 juni)

Leeuwarden – (24 & 25 juni)

Utrecht – (8, 9 & 10 juli)

Den Haag (15 & 16 juli)

Haarlem (29 & 30 juli)

Breda (12 & 13 augustus)

Rotterdam (26 & 27 augustus)

Amsterdam West (16 & 17 september)