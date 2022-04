Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Woningen in Maastricht beklad met anti-monarchieleuzen

Koningsdag vindt dit jaar vooral plaats in Maastricht. Naar die stad komt de koning namelijk met zijn gezin. Maar op meerdere huizen daar staan leuzen tegen de monarchie. Op beelden van de NOS en 1Limburg is te zien dat onder meer ‘Fuck je monarchie’ en ‘Fuck de koning’ op gevels staat geschreven.

1Limburg schreef eerder al dat ook het huis van burgemeester Annemarie Penn-te Strake beklad zou zijn, maar volgens een woordvoerster van de gemeente gaat het om de woning daarnaast. Het is niet duidelijk of de bekladde huizen langs de route liggen die de koninklijke familie woensdag aflegt. De politie laat weten onderzoek te doen.

Koningsdag in Maastricht

Tegenstanders van de monarchie demonstreren tijdens Koningsdag in Maastricht, waar de koning en zijn gezin op bezoek komen. Actievoerders van de Republiek (het voormalig Republikeins Genootschap) hebben daar een plek voor toegewezen gekregen ergens langs de Maasboulevard, maar de anti-monarchisten hebben aangegeven niet tevreden te zijn met die locatie.

Volgens de politie zijn er vanochtend geen noemenswaardige incidenten geweest in Maastricht. Volgens een woordvoerder gaat het er „zeer feestelijk aan toe” in de Limburgse hoofdstad. Onlangs bleek wel dat nog maar weinig mensen vertrouwen hebben in de koning en koningin. Mede vanwege fouten die zijn gemaakt rond de coronamaatregelen, is dat vertrouwen flink afgenomen.

Feest

Voor veel mensen is Koningsdag echter een excuus om een keer op een (vaak) doordeweekse dag een lekker feestje te vieren. Of de koning nou jarig is of niet: bier gaat er toch wel in. Veel van die mensen zullen zich verzamelen bij 538 Koningsdag op het Chasséveld in Breda. Na twee jaar afwezigheid kan dat feest eindelijk weer doorgaan. Ook dj Afrojack is van de partij: „Ik verwacht een absoluut gekkenhuis”, vertelt hij aan persbureau ANP. „Koningsdag is de start van de zomer.”

Afrojack, wiens echte naam Nick van de Wall is, denkt dat iedereen Koningsdag de afgelopen twee jaar „heel erg gemist” heeft. „Het is altijd een leuk excuus geweest om een feestje te bouwen”, zegt de dj, die speciaal naar Nederland komt om Koningsdag te vieren. „Je staat er niet voor je eigen show, maar omdat mensen een leuk feestje willen hebben met vrienden. Dat is mijn focus bij dit soort evenementen.”