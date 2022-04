Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Grootste dating-afknappers: vooral niet te veel over jezelf praten en neem kauwgom mee

Een in de soep gelopen eerste date heeft vrijwel elke single weleens meegemaakt, maar waar kan dit aan liggen? Het zou zomaar kunnen dat een date te veel over zichzelf praatte. Uit onderzoek van datingapp happn onder meer dan 650 singles blijkt dat namelijk de grootste afknapper te zijn op een eerste date. En zo heeft happn meer dating-afknappers op een rijtje gezet.

Ook opvallend is dat bijna één derde van de vrouwelijke singles erop afknapt wanneer hun date te veel gericht is op seks, tegenover maar 6 procent van de mannen die dit ook vinden. Daarentegen haakt 18 procent van de mannen sneller af wanneer hun date te snel te serieus is, terwijl dit voor slechts 7 procent van de vrouwen het geval is.

Hoe zorg je ervoor dat jouw eerste date een succes wordt? Happn zet de grootste afknappers uit het onderzoek op een rijtje, dan kun je je daar alvast op voorbereiden en die dus ontwijken.

Grote dating-afknappers

Ruim een kwart van de singles is allesbehalve fan van een oversharer en vindt te veel over jezelf praten de grootste afknapper. Opvallend genoeg blijkt uit het onderzoek dat 70 procent van de vrouwen één of meerdere dates heeft gehad waarbij de ander te veel over zichzelf sprak – dit tegenover 48 procent van de mannen. Een eerste date is juist de perfecte gelegenheid om de ander te leren kennen en uit te vinden of jullie bij elkaar passen. Stel daarom vooral vragen aan de ander, aldus happn.

En, we kunnen er niet omheen, seks is een belangrijk onderdeel van liefde en daten. Toch is dit voor veel singles een gevoelig onderwerp. Voor vrouwen is het zelfs de nummer één afknapper. Van de single vrouwen geeft 80 procent namelijk aan één of meerdere dates te hebben gehad waarbij de ander te snel uit was op seks of intimiteit. Bij mannen ligt dit lager: op 48 procent. Intimiteit is niet meteen van tafel, maar tast goed af hoe jouw date ertegenover staat.

Een ander lastig onderwerp op een eerste date blijft het betalen van de rekening. Wie grijpt het eerst naar de rekening en tovert z’n pinpas tevoorschijn? Uit onderzoek blijkt dat dat nog best wat moeilijkheden kan opwerpen, schreef Metro eerder.

Vooral niet over exen beginnen

Een bekende ongeschreven regel is het niet praten over exen op een eerste date. Zo vindt 15 procent van de singles praten over een ex dan ook echt een grote dating-afknapper. Toch is het nog iets dat vaak gebeurt, zeker onder vrouwen, blijkt uit de resultaten. Zo geeft 61 procent van de vrouwen aan één of meerdere keren hun ex te hebben genoemd tijdens een eerste date, terwijl dit voor single mannen minder het geval is.

Richt je op de toekomst, maar pas op dat je niet te ver op de zaken vooruitloopt: uit het onderzoek blijkt dat zeker mannelijke singles op een eerste date niet te ver vooruit willen kijken. Zo vindt 18 procent van de mannen het een afknapper wanneer hun date te snel te serieus is, terwijl maar 7 procent van de vrouwen dit zo ziet.

Toch maar kauwgom meenemen naar een date

Ruim een kwart van de mannelijke singles en maar liefst één op de drie vrouwelijke singles heeft weleens een date gehad die een slechte adem had. Een hoog aantal, zeker omdat 15 procent van de singles een slechte adem als grootste dating-afknapper beschouwt. Het is een beetje een inkopper, maar neem je voorbereiding hierin niet voor lief

Toch hoeft een ongemakkelijke eerste date niet allesbepalend te zijn. Zo heeft een kwart van de singles weleens een slechte eerste indruk gehad van de ander tijdens een eerste date, maar uiteindelijk liep dat toch op iets moois uit. Sterker nog: meer dan een kwart van de singles heeft zelf een keer een blauwtje gelopen bij de eerste date, maar hield daar toch een mooie vriendschap of relatie aan over.