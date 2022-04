Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koningsdag anno 2022: Sla Poetin op z’n bek voor 1 euro

Koningsdag kon voor het eerst in jaren weer flink gevierd worden en dat werd dan ook gedaan. Maar er hangt vanzelfsprekend een schaduw over onze feestdag, met in het achterhoofd wat er in Oekraïne aan de hand is. Koningsdag 2022 is dan ook oranje met een beetje blauw-geel. En in sommige gevallen een beetje bont en blauw…

De Oekraïne-oorlog is op veel plekken betrokken in de Koningsdagvieringen. Niet alleen wordt er op veel plekken geld ingezameld voor het land of wordt er aandacht gevraagd voor vluchtelingen, anno 2022 wordt de oorlog ook verwerkt in verschillende oer-Hollandse spelletjes.

Poetin doelwit op Koningsdag

Blikwerpen met Koningsdag, wie heeft het nooit gedaan? Hartstikke leuk, maar dit jaar kun je in Bilthoven ook lekker je frustratie kwijt. Op blikjes staat namelijk een afbeelding van de Russische president Vladimir Poetin. Je kunt dus flink je woede kwijt door ballen naar het hoofd van de dictator te smijten. Dat kun je trouwens ook doen in Utrecht, waar een paar jongens hebben verzonnen dat je op het hoofd van Poetin kan gooien. Ook in het Amsterdamse Vondelpark is Poetin een doelwit voor meerdere spellen.



En ook in Gouda kun je flink je frustratie kwijt. In de Zuid-Hollandse stad kun je op de zogenaamde Oranjeboulevard voor 1 euro ‘Poetin op z’n bek slaan.’ Het hoofd van de president werd geplakt op een bokszak midden op de vrijmarkt, waar je voor 1 euro je agressie op kwijt kon. „Het voelt heel goed. Wij haten die man”, zegt een Oekraïense tegenover Omroep West nadat ze de foto’s van Poetin een paar flinke optaters verkocht.

Sjoelen tegen Poetin

Het geld dat wordt ingezameld gaat naar een Oekraïense familie. Saillant detail: om 13.00 uur moesten de foto’s van Poetin op de bokszak vervangen worden, omdat ze waren stukgeslagen.

In Watergraafsmeer wisten ze ook een typisch Nederlands spel te koppelen aan president Poetin: daar kun je namelijk sjoelen op het hoofd én de billen van de Rus. Voor 50 cent mag je vier keer gooien. Raak je een poortje, krijg je één snoepje, maar gaat de schijf in de mond of tussen de billen van Poetin, win je maar liefst twee snoepjes.