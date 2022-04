Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer meldingen van verkrachting, maar aantal aangiften blijft fors achter

Het aantal meldingen bij de politie van verkrachtingen is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen, maar het aantal aangiften blijft achter. Driekwart van de geregistreerde meldingen resulteert niet in een aangifte.

Het aantal geregistreerde incidenten van verkrachting steeg in de afgelopen vijf jaar met ruim 20 procent. Dat blijkt uit cijfers die EenVandaag opvroeg bij de politie. Maar tegelijkertijd blijft het aantal aangiften achter. Van de 3051 geregistreerde meldingen die vorig jaar binnenkwamen, bleven slechts 858 aangiften over.

Verhoudingsgewijs veel minder aangiften

Dat meer slachtoffers naar de politie stappen is een goed teken. „We zien ook fors meer aandacht voor grensoverschrijdend gedrag waardoor het makkelijker wordt voor slachtoffers om zich te melden. Het taboe gaat er een beetje af”, zegt slachtofferadvocaat Richard Korver tegen EenVandaag. Wel noemt hij het zorgwekkend dat er verhoudingsgewijs veel minder aangiften worden gedaan. „Dan gaat er iets niet goed.”

Het ‘informatieve gesprek’ zou de oorzaak zijn omdat het ontmoedigend werkt. Deskundigen willen er daarom van af. Wie zich bij de politie meldt na een verkrachting krijgt voor dat er aangifte gedaan wordt eerst een informatief gesprek met twee zedenrechercheurs. De melder kan dan vertellen wat er is gebeurd en krijgt vervolgens te horen of een aangifte kansrijk is. „Zij maken een eerste inschatting of wat u heeft meegemaakt ook volgens de wet strafbaar is”, valt er te lezen op de website van de politie.

‘Politie is te efficiënt in vertellen van de waarheid’

Volgens rechtspsycholoog André de Zutter is de politie zó efficiënt en effectief geworden in het vertellen van de waarheid dat er een ontmoedigingsbeleid is ontstaan. De Zutter verklaart: „Slachtoffers denken dan: je hebt al vijf keer gezegd dat het allemaal heel moeilijk gaat worden. Wíl je wel dat ik aangifte doe?”

Ook Korver advocaat ziet dat het informatieve gesprek vaak averechts werkt en invloed heeft op het aantal aangiften. Slachtoffers komen volgens hem vaak teleurgesteld uit zo’n gesprek. „Ze horen bijvoorbeeld dat wat ze hebben meegemaakt geen strafbaar feit is en dat er geen onderzoeksmogelijkheden of bewijzen zijn.”

Nederland is enige lang met een informatie gesprek

Nederland is het enige land waar een informatief gesprek wordt gevoerd met slachtoffers van verkrachting. „En er is niemand die gedacht heeft: die Nederlanders doen het goed, laten we overnemen. Het wordt tijd om dit systeem in vraag te stellen”, aldus De Zutter.

Niet alleen onder slachtoffers van verkrachting wordt weinig aangifte gedaan. Vorige week werd duidelijk dat slachtoffers van seksuele uitbuiting bijna nooit aangifte doen. Eén van de oorzaken is dat een zaak in de meeste gevallen jaren duurt, iets wat slachtoffers afschrikt.