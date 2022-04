Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Twitter houdt Elon Musk op afstand met beschermings­constructie: zo werkt het

Twitter heeft een beschermingsconstructie opgetuigd die moet voorkomen dat het sociale netwerk zomaar ongevraagd wordt overgenomen. Daarmee lijkt het platform te willen voorkomen dat Tesla-topman Elon Musk de controle overneemt zonder met de directie van Twitter in gesprek te gaan.

Musk legde donderdag ruim 43 miljard dollar (39 miljard euro) op tafel om Twitter volledig in handen te krijgen. Hij wil het bedrijf van de beurs halen. Een paar uur nadat de rijkste man ter wereld zijn overnamebod bekendmaakte, zei hij al te twijfelen of zijn inlijfpoging gaat slagen.

Zo werkt de ‘beschermingswal’ van Twitter

Twitter zelf zei donderdag in een eerste reactie het ongevraagde bod zorgvuldig te willen overwegen. De constructie die bij Twitter nu voor een jaar in werking gaat, betekent geen ‘nee’ tegen het bod van de zakenman. Het zou de directie wel meer tijd geven om een goede beslissing te nemen. Ook met het oog op de belangen van de overige aandeelhouders. Ingewijden zeggen tegen persbureau Bloomberg dat dit de achterliggende reden zou zijn van de stap.

De beschermingswal komt erop neer dat als Musk op de beurs massaal aandelen gaat opkopen van Twitter, andere aandeelhouders de mogelijkheid krijgen om goedkoop stukken bij te kopen. Dan zou het belang van Musk als vijandige koper snel kunnen verwateren. Waardoor zijn plan strandt. Onder beleggers wordt dit ook wel de ‘poison pill’ genoemd.

Weerstand tegen bod Elon Musk

Dat er weerstand is tegen het door Musk uitgebrachte bod bleek al. Op de beurs in New York ging de waarde van het aandeel Twitter omlaag, in plaats van omhoog. De steenrijke Saudische prins Al-Waleed bin Talal, die meer dan 4 procent van de aandelen van Twitter bezit, heeft het bod van Musk ook al afgewezen. Hij zegt dat de Tesla-baas te weinig geld biedt voor het sociale netwerk met de blauwe vogel als logo.

Elon Musk wil naar eigen zeggen een soort ,,bastion voor de vrijheid van meningsuiting maken” van Twitter maken. Dat kan adverteerders afschrikken, vrezen deskundigen. Grote bedrijven staan niet graag met reclame naast bijvoorbeeld wappie-onzin en complottheorieën. Musk zegt overigens dat hij ook een plan B heeft als Twitter zijn aanbod afwijst. Hoe dat er precies uitziet, heeft hij niet naar buiten gebracht.